澳門：禁止21天內出過國的台、港、陸居民入境

▲澳門。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府22日宣布，為防止以情在澳門傳播，從23日零時起，所有在入境前21天內曾到過外國的中國大陸、香港、台灣居民，禁止入境澳門。

澳門政府還指出，從23日零時起，未有中國大陸、香港和台灣居民身份的非本地居民，若在入境前21天在大陸逗留，且屬家庭團聚或其他與澳門有密切聯繫的例外情況，經衛生當局事先批准，可以入境。

應對英國出現變種病毒，澳門政府也於21日宣布，從當日晚間10點起，自香港及英國等地入境的人士，必須集中隔離進行21天的醫學觀察。