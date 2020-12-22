快訊／跨年還辦不辦？陳時中今晚7點二度召開記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

時隔253天國內再發生本土病例，只剩一週多就即將是跨年，該不該辦、怎麼辦，外界都在等待指揮中心表態。中央流行疫情指揮中心今（22）日晚間宣布，因應跨年等活動之加強集會防疫措施，指揮官陳時中將於晚間7點二度召開記者會說明。

中央流行疫情指揮中心今下午才召開臨時記者會說明國內出現1例本土病例。起因於一名60多歲紐西蘭籍男性機師有症狀搭機未戴口罩，造成另2名機師感染，進一步調查該名機師在台活動期間，又與一名30多歲女性密切接觸，經檢驗確認染疫，緊急匡列相關接觸者167人採檢，同時也公布兩人12月8日至12日活動足跡，曾經到天母SOGO、新光三越以及南崁好事多。

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緊接著就是跨年活動和新春，不少人也認為大型活動是否要取消？陳時中今下午表示，傍晚會跟各地方政府開會，討論看看跨年和新春活動規模縮小。他也透露，目前沒考慮要取消，但「有症狀者」和「自主健康管理期間」不要參與，其他參與者也都要戴口罩，也進一步呼籲「大家盡量待在家看電視。」

中央流行疫情指揮中心晚間緊急通知，於晚間7點召開臨時記者會，由陳時中說明因應跨年等活動之加強集會防疫措施。