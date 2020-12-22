北部人喊「停辦跨年活動」！寧願認賠殺出防淪陷　1止血方案曝光

▲除了跨年，大型聖誕活動也要注意社交距離。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

相隔253天無本土病例，今（22日）確定破功，新增的1例本土病例為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，由於案765沒有誠實交代足跡導致防疫出現漏洞，疫情中心今天公布他的活動軌跡，提醒全民注意。隨著跨年即將到來，不少人擔心疫情升溫會導致防疫困難度增加，是否不適合再舉辦跨年晚會這類大型群聚活動？

行政院長蘇貞昌稍早出面呼籲，下周將迎來跨年夜，民眾非必要最好別到人多的地方聚集，在家看電視是最安全舒適的選擇，台北市長柯文哲也建議，若跨年非要出門人擠人，記得「全程戴口罩」做好防疫工作。一名網友在PTT發表個人看法，案765的足跡都是「人潮非常多的熱門商場」，北北基桃首長應該「方向一致的來嚴格看待這件事」，是否該考慮取消大台北跨年活動，「應該是非常合理，且應提前佈署的防疫措施吧？」

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▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）



底下留言幾乎一面倒支持停辦，不只跨年，聖誕節等大型活動也要注意，且網友認為，不只雙北、桃園要提高警覺，跨年南北人口會大流竄，萬一只停辦台北的跨年晚會，北部人跑到南部還是有可能造成病毒擴散，應該全台大型活動都取消或暫緩，「如果台灣整個淪陷才是經濟危機和醫療危機，取消跨年頂多就是認賠殺出」、「全台灣取消吧，也有台北人會來南部跨年阿，搞不好潛伏」、「一定不可能取消，錢都燒下去了」、「以目前的狀況看起來，絕對照辦吧，但應該會強制口罩。」

很多人建議，其實不一定要停辦所有活動，另一個比較和緩的方式是改為「線上轉播」，限制人群不要到現場聚集就能降低群聚感染風險，還一樣能創造收益，「可以改線上直播啊，韓國的音樂盛事最近都這樣」、「支持改成線上直播，看藝人表演就好啦，直播也會有商業收入，又減少群聚感染。」