　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

問同事「報表怎麼拉」　14年老鳥當眾嗆：拉大便…下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼職場。（圖／免費圖庫）

▲自述工作經驗豐富的王姓女子，僅因一時工作壓力，就出言侮辱年資較淺的同事張姓女子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

在外商公司任職、自述已有14年工作經驗的王姓女子，一日遇同事張姓女子詢問EXCEL報表該如何往下拉時，竟當著多數人的面回應張女「拉什麼拉，拉大便啦」。張女因此認為自己人格遭侮辱，上法院提告。桃園地院審結依侮辱罪判罰王女5000元罰金，得易服勞役5日。可上訴。

王女與張女均為桃園某外商公司員工，張女2019年6月5日晚上因工作需處理EXCEL報表，而詢問資歷較深的王女「報表應如何拉」，沒想到竟獲對方回應「拉什麼拉，拉大便啦」等語。張女認為這些話是影射她頭腦笨拙、沒有工作能力、工作成效不彰，又王女還在很多同事面前這樣說，害她名譽遭貶損，氣得至警局報案並提告。

法庭上王女供稱，當晚工作非常忙碌，有一筆訂單6點半要結單，但卻到了8點還沒完成，張女當日負責結單作業沒有完成，導致其他同事也無法順利作業、貨物無法出口，她因職責所以指導張女出報表，壓力太大的情況下才會說出「拉大便」這些話。

桃園地院審理時認為，可以理解王女因工作無法如期完成而對告訴人心生不滿，甚至說出「拉大便」等語辱罵張女，但王女案發時具有一定智識程度與社會經驗，理當不能以此為藉口推託，況且這些用詞確實有貶抑、輕賤人格之意。雖然事到如今王女仍未與告訴人達成和解，也矢口否認犯行，但法官衡量她過去沒有任何刑事前科紀錄，最後依公然侮辱罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

老公偷吃女同事！妻抓姦沒上床證據…小三「一句話」成鐵證

騙老婆社區每天開會！他偷吃人妻被抓姦　暴氣「把女兒高舉重摔」

我在案發現場EP9｜5歲童唇裂、指甲拔光，瘦如骷顱慘死！　外婆：他被附身

YT影音版

ET快訊
「翡翠柳橙買一送一」連5天！狂搖沒停過　麻古茶坊急發聲明道歉
棉花糖「神秘用途」曝光！　丟可可罐裡超實用
快訊／中共「山東號」航母、4軍艦穿越台灣海峽　國防部證實了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

問同事「報表怎麼拉」　14年老鳥當眾嗆：拉大便…下場曝

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

問同事「報表怎麼拉」　14年老鳥當眾嗆：拉大便…下場曝

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

新北與國際組織IFOAM Asia合作　有機農業行銷講座大爆滿

蔣淯安、李啟瑋合轟40分　台啤延續開季7連勝

「咩噗茶」喬瑟夫剪掉招牌長髮！　「激帥中分頭」網全驚艷：認不出

科學訓練是繞捷徑　羅錦龍：少走一些冤枉路

姨媽色、死亡芭比粉唇膏先別丟！一張面紙讓它們起死回生

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！衝上計程車逃跑　警大動作追捕

慶生嗨砸計程車！後座大爆炸…司機一看「差點出車禍」

蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

蘇偉碩承認「萊劑比搖頭丸毒250倍」引用錯誤　衛福部：不會撤告

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

旭富製藥大火延燒4工廠　董座急赴現場關切

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！2員工受傷搶救中

即／陽金公路台2甲線8.4K土石崩落　半個路面消失

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」

關渡11歲女童13樓墜下亡！檢警相驗結果出爐

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

已婚保全偷情女秘書！公司廁所「直接開戰」

旭富製藥鄰近5工廠遭波及　恐燒到明天才能撲滅

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

更多熱門

相關新聞

喵想撈泡麵！媽阻：大便手不要來

喵想撈泡麵！媽阻：大便手不要來

碰了就加一味！台中飼主張晏庭家裡有隻超級貪吃的1歲多貓咪「河粉」，這天晚上媽媽煮了泡麵在客廳享用，沒想到那香噴噴的味道一下就把吃貨引來，牠直接一屁股坐在碗前，不斷伸手想去偷偷撈麵，還一直碰媽媽的筷子，害得奴才整個手忙腳亂，一邊錄下牠的惡行還要一邊阻止牠的「大便手」碰食物。

萌柴警局正門前「廁所蹲」爸嚇暈

萌柴警局正門前「廁所蹲」爸嚇暈

特斯拉創辦人馬斯克錯了！

特斯拉創辦人馬斯克錯了！

成熟者才能體會的「放棄藝術」

成熟者才能體會的「放棄藝術」

找到工作前，先好好認識自己！

找到工作前，先好好認識自己！

關鍵字：

職場侮辱同事老鳥菜鳥大便

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面