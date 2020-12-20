問同事「報表怎麼拉」　14年老鳥當眾嗆：拉大便…下場曝

▲自述工作經驗豐富的王姓女子，僅因一時工作壓力，就出言侮辱年資較淺的同事張姓女子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

在外商公司任職、自述已有14年工作經驗的王姓女子，一日遇同事張姓女子詢問EXCEL報表該如何往下拉時，竟當著多數人的面回應張女「拉什麼拉，拉大便啦」。張女因此認為自己人格遭侮辱，上法院提告。桃園地院審結依侮辱罪判罰王女5000元罰金，得易服勞役5日。可上訴。

王女與張女均為桃園某外商公司員工，張女2019年6月5日晚上因工作需處理EXCEL報表，而詢問資歷較深的王女「報表應如何拉」，沒想到竟獲對方回應「拉什麼拉，拉大便啦」等語。張女認為這些話是影射她頭腦笨拙、沒有工作能力、工作成效不彰，又王女還在很多同事面前這樣說，害她名譽遭貶損，氣得至警局報案並提告。

法庭上王女供稱，當晚工作非常忙碌，有一筆訂單6點半要結單，但卻到了8點還沒完成，張女當日負責結單作業沒有完成，導致其他同事也無法順利作業、貨物無法出口，她因職責所以指導張女出報表，壓力太大的情況下才會說出「拉大便」這些話。

桃園地院審理時認為，可以理解王女因工作無法如期完成而對告訴人心生不滿，甚至說出「拉大便」等語辱罵張女，但王女案發時具有一定智識程度與社會經驗，理當不能以此為藉口推託，況且這些用詞確實有貶抑、輕賤人格之意。雖然事到如今王女仍未與告訴人達成和解，也矢口否認犯行，但法官衡量她過去沒有任何刑事前科紀錄，最後依公然侮辱罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。可上訴。

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