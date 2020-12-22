不敢打疫苗？　陸專家接力滅火「變種病毒影響機率低」

▲英國政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

英國發生病毒變種，恰好大陸宣布要全力開展施打疫苗，外界擔憂疫苗是否能挺過變種病毒考驗嗎？大陸抗疫專家學者，紛紛跳出來力挺，認為英國變異病毒對疫苗影響沒有相關證據。「英國突變株並不意外，只要疫苗接種順利推動即可，單一突變對疫苗鼎想性不大。」

擔心英國變種病毒影響民眾施打疫苗意願，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也在微博發文指出，從瞭解英國變異，結合前期國際變異株的流行，以及大陸國家生物信息中心對於新冠病毒變異的追蹤，張文宏表示，「變異是自然現象，在意料之中。」並且分享以下觀點。

張文宏說，就像前段時間出現的D614G突變，病毒在傳播中不斷出現變異，並出現優勢株是生物進化的自然現象。新冠病毒是一種RNA病毒，隨著病毒的複製過程自然地發生突變。「成千上萬的突變已經出現，但只有極少數可能是重要的，並以可察覺的方式改變病毒。」

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

變種病毒感染效力是否更強？張文宏表示，沒有自然選擇就沒有病毒進化。同樣，沒有疫苗的壓力，也基本不能自然篩選出對疫苗無效的病毒變異株。目前疫苗會產生針對S蛋白許多區域的抗體，一個單一的突變（比如上個月出現的D614G突變，和這次出現的N501Y突變）降低疫苗的效力可能性不大。

張文宏認為，「目前只能說這個新出現的N501Y與新近出現的英國東南部爆發有關，也沒有發現感染後的疾病更為嚴重。採取更為嚴格的防疫等級，還是為了避免醫療擠兌的發生。」

變異是否影響疫苗？張文宏說，「病毒每天都會發生突變，隨著時間的推移，會有更多的突變發生，迄今在試驗中被證明有效的疫苗類型只有在上市後才會因為疫苗壓力，篩選出對疫苗無效的突變。」

▲面對變種病毒，必須先施打疫苗，隨時做效力調整應變。（圖／路透）

張文宏進一步說，這需要等待疫苗上市後我們對疫苗保護失敗的病例做測序來驗證。一旦發現對疫苗無效的變異，那時候可以很容易地對疫苗進行調整，就像我們在流感疫苗上做的那樣。

談到大陸接種情況，張文宏指出，「風險最高的人群應該最先接種疫苗。這是全球共識，發病率越高的國家接種的迫切性就越高。」等到全球疫苗漸漸普及，大陸先在高危人群做好疫苗接種，可消除大眾對疫苗的疑慮，讓接種率上升到達一定水平後，新冠將成為一個和流感接近的季節性呼吸道感染性疾病。

最後，張文宏強調，「相信大陸，會穩妥有序推進新冠的防控工作。畢竟冬至已過！」

大陸工程院鐘南山院士也表示，「在英國出現的變異病毒據說增加70%傳染率，全世界100多個國家禁止英國航班。「但在病死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗的有效性是否影響也沒有進一步的證據。」