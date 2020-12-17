日藥本舖補貨1萬盒「丹寧款醫療口罩」即日開賣　加碼再抽Apple Watch 6

▲日藥本舖宣布再補貨1萬盒「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

隨著口罩供應數量穩定、價格有感降低，消費者開始越來越在意口罩外型，各大口罩業者也積極開發限定色。日前日藥本舖攜手普惠醫工推出「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，還搭配開箱抽iPhone 12活動，一推出就大受歡迎，今（17）日日藥本舖宣布再補貨1萬盒，更加碼開箱再抽Apple Watch 6搭配編輯單圈錶環，勢必又會引起一波「試手氣」熱潮。

▲日藥本舖 普惠醫工「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，50片盒裝，379元。



日系藥妝店「日藥本舖」12月初獨家開賣一萬盒普惠醫工的「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，50入一盒售價375元，不僅可享有會員折扣，還可開箱抽iPhone 12，引發超夯買氣，限量全台5支在開賣第二週即抽出2支。

日藥本舖緊急再加碼1萬盒，且開箱有機會再抽Apple Watch 6搭配44公釐編織單圈錶環（顏色依憑證為主恕不挑款），抽獎方式一樣是開箱盒內藏有憑證卡片即為中獎，全台共將送出5支，安心防疫的同時，還能試手氣。

▲日藥本舖更推出2大口罩優惠方案，以親民價格就購入醫療口罩。



此外，為了讓消費者能以親民實惠的價格購入醫療口罩，日藥本舖再祭出「指定口罩199元」方案，像是全方位醫用口罩櫻花粉50入(南六製)、富璟醫用口罩等指定醫療口罩，皆可以一片不到4元的划算價格購入；另外還有「指定口罩兩盒500元」惠民專案，包含普惠醫工醫療口罩、正洸醫療口罩、南六口罩等眾多指定大廠醫療口罩任兩件即可享500元優惠價，盡力讓民眾能以疫情前的親民價格購買到口罩。（數量有限、售完為止，適用優惠之商品依門市為主）

▲康是美 三麗鷗 「幻想系列」成人醫用平面口罩（非滅菌），20片盒裝，369元。

除了日藥本舖，康是美和屈臣氏也於昨（16）日推出三麗鷗醫用口罩，以可愛的可通聯名圖案搶攻女生及粉絲的心。

康是美16日開賣睿誼國際的三麗鷗口罩，推出三麗鷗限定口罩，共推出四種花色，分別為美樂蒂、美樂蒂&彼安諾、布丁狗、大耳狗，限定發售5000盒，於康是美實體與線上門市販售，20入盒裝定價369元，平均一片約18元。

▲屈臣氏 三麗鷗 Mix Party醫用口罩，25片盒裝，289元。

而屈臣氏也於12/16推出三麗鷗Mix Party醫用口罩，圖案與康是美販售不同，而是將Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米共九位三麗鷗卡通明星，一次集結在口罩上，更同時推出大人與兒童版本，25片盒裝定價289元，平均一片約11.5元，全台屈臣氏門市都買得到，惟各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

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