把老闆當廚師！天兵工讀生當面問「哥做多久了」　正職傻眼開罵

▲原PO表示，他是請會計人員幫忙面試。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

天兵工讀生！一名老闆發文分享突然被自家工讀生狂問問題，讓他直呼「我應該很沒存在感。」對此，有人分享自己的經驗，「那也不能怪工讀生，我以前有待一家工廠，看到老闆娘才傻眼。」

這名老闆近日在「爆廢公社公開版」臉書社團發文，還原他和工讀生及員工的對話：

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工讀生：哥，你是因為娶了姐姐才來這間店工作的嗎？



（老闆和員工一頭問號）



工讀生：哥，你在這家店做多久了啊？



員工：…你到底知不知道他是誰？



工讀生：知道啊～廚師啊～



（老闆大笑）



員工：O！哩北七哦？你不知道你老闆是誰？啊你不就以為幫你面試的是老闆？

▼工讀生竟然不知道自己的老闆長怎樣。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，許多網友笑說，「這工讀生好單純啊」、「工讀生可以回家吃自己了」、「坐等看老闆怎麼整工讀生」、「這樣代表老闆沒架子，都跟大家打成一片。」

有人留言「不是老闆面試也很妙」；原PO回，「面試很麻煩欸。。。而且我總覺得新來的，一看到我就想不做了」；網友問「所以是員工幫你面試的嗎」；原PO回「會計。」

但也有人分享自己的經驗，「那也不能怪工讀生，我以前有待一家工廠，看到老闆娘才傻眼」，她穿得很僕素、標準大嬸樣，完全看不出來她的工廠資本額5億元以上，有600多名員工，且還是全新廠房，「所以人不能貌相！」