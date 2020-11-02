影／桃園台7線旁鐵皮修車廠大火　濃煙駭人起火原因待查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區台7線路旁一家修車廠2日下午突然冒出大火，消防局第四大隊立即派出大批警消前往灌救，起火現場是1樓鐵皮式建築，大火夾帶濃煙不斷竄出，消防人員經過1個多小時搶救後將火勢撲滅，但修車廠已燒毀，火場清點後未發現人員受困，起火原因與損失仍待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市復興區一家修車廠2日下午發生大火，大火夾帶濃煙竄燒，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區一家修車廠2日下午發生大火，火勢不斷竄出，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，2日下午1時42分接獲報案指稱，位於復興區羅浮里3鄰羅浮，也就是台7線21.6公里處路旁鐵皮建築修車廠傳出大火，消防局第四大隊立即出動12輛各式消防車、28名警義消人員趕往灌救，火勢夾雜濃煙竄燒，經過1個半小時灌救後，約在下午3時許撲滅大火，大溪警方也派員到場管制交通。

▲桃園市復興區一家修車廠2日下午發生大火，火勢與濃煙不斷竄出，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在火場清點後並未發現有人員受困，燃燒面積超過30平方公尺，鐵皮製的修車廠幾乎付之一炬，起火原因與實際損失仍待鑑識人員調查後釐清。

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