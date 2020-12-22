外交部力促駐美代表處「正名台灣」　陳以信：言之過早、不切實際

▲陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

外交部次長曾厚仁21日證實，將駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），是外交部努力的方向，相關工作正在進行。對此，國民黨立委陳以信認為，推動改名台灣代表處現在言之過早、不切實際。

陳以信在臉書表示，美國傳出有參眾議員致函美國國務卿蓬佩奧，建議將我國駐美「台北經濟文化代表處」，改為「台灣代表處」，國人或許很多期待，外交部也說願意推動，但其實這件事真的言之過早，蔡政府讓人民期待愈高，期待落空時的傷害也會愈大，在上位者不可不慎。

陳以信指出，這次事件起因是來自在美台僑的遊說工作，發動選區參眾議員聯合致函美國國務院，參眾議員基於台美友好關係，許多議員都會不吝簽署，但這只是國會議員的建議，對行政部門沒任何拘束力，採不採行完全看行政部門決定。

▲駐美代表蕭美琴。（圖／Taiwan in the US／FB）

陳以信提到，如果大家還記得，兩個月前也才有類似行動，多達50位參議員致函美國貿易代表賴海哲，要求美國政府與台灣簽署BTA，結果如何大家都知道，以前還要更多類似案例，這種請願行動多半沒下文，「我們應該感謝美國參眾議員對台灣的支持，但對於行政部門的可能行動，最好不要有不切實際的期待」。

陳以信認為，現在川普政府已進入看守時期，在此期間不致做出重大外交轉向，過去一年來對台政策異常高調，背後部分原因是為美國總統大選的策略操作，現在選舉已結束，拜登政府即將上台，新國會也將組成，現在這個推動時機不好，看不到成功的可能性，在美台僑現在急成這樣，或許是擔心未來拜登政府更不可能做到此事。