美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

78位美國眾議員今天聯名致函美國國務卿蓬佩奧，以「台北」無法確實反映美台強健關係為由，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，並支持雙邊洽簽自由貿易協定。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣不只在美國、在世界受到非常大的重視。

蘇貞昌表示，我們都看到在蔡總統領導下，這些年美臺關係大有進展，台灣在美國受到各界、各黨派強力的支持，美國國會一再通過友台法案，而且越來越看到，台灣不只在美國、在世界受到非常大的重視。

蘇貞昌說，所以美國國會兩黨議員提出對台灣更重視、更友台的種種提案，我們都樂見，也都感謝。最重要的還是要國人同胞一起努力，讓台灣更有力，支持的力量也就會更大。

外交部18日表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）及迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等共78位聯邦眾議員於12月17日聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」、放寬不合時宜的台美交往限制、支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）等。外交部對上述聯邦眾議員力挺台美關係的友好行動，表達誠摯謝忱。

外交部指出，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣民眾的期待。外交部及駐美國代表處將持續與美方保持緊密聯繫，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。