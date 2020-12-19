　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

78位美國眾議員今天聯名致函美國國務卿蓬佩奧，以「台北」無法確實反映美台強健關係為由，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，並支持雙邊洽簽自由貿易協定。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣不只在美國、在世界受到非常大的重視。

蘇貞昌表示，我們都看到在蔡總統領導下，這些年美臺關係大有進展，台灣在美國受到各界、各黨派強力的支持，美國國會一再通過友台法案，而且越來越看到，台灣不只在美國、在世界受到非常大的重視。

蘇貞昌說，所以美國國會兩黨議員提出對台灣更重視、更友台的種種提案，我們都樂見，也都感謝。最重要的還是要國人同胞一起努力，讓台灣更有力，支持的力量也就會更大。

外交部18日表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）及迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等共78位聯邦眾議員於12月17日聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」、放寬不合時宜的台美交往限制、支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）等。外交部對上述聯邦眾議員力挺台美關係的友好行動，表達誠摯謝忱。

外交部指出，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣民眾的期待。外交部及駐美國代表處將持續與美方保持緊密聯繫，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

ET快訊
快訊／古錐師郭主義愛女輕生亡　小女兒發80字聲明
愛上離婚女房東近況曝光　小鮮肉討拍「像田螺」狂被歪樓
快訊／中國宣布全國接種新冠疫苗　保護力基本半年
快訊／高雄南橫天池1女踩空　慘摔50公尺山谷亡
颱風「科羅旺」最快明生成！周一全台有雨　初雪時間點曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萊豬命令24日表決戰　蘇貞昌：會依據國際標準嚴格把關

美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

國民黨：蔡英文躲在總統府神隱　「對得起就職演說誓詞？」

游錫堃喊話「不要再帶豬內臟」　立院24日將上演萊豬表決大戰

盧秀燕當面向AIT表態反萊豬　游錫堃：表現應該更有禮貌

曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

蘇偉碩反萊豬挨告疑遭查水表　馬英九：非常恐怖的事情

快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽　國防部曝航行軌跡

賴清德買威士忌…報總統府統編「03799401」　府發言人回應了！

賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編03799401　業者超開心

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

萊豬命令24日表決戰　蘇貞昌：會依據國際標準嚴格把關

美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

國民黨：蔡英文躲在總統府神隱　「對得起就職演說誓詞？」

游錫堃喊話「不要再帶豬內臟」　立院24日將上演萊豬表決大戰

盧秀燕當面向AIT表態反萊豬　游錫堃：表現應該更有禮貌

曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

蘇偉碩反萊豬挨告疑遭查水表　馬英九：非常恐怖的事情

快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽　國防部曝航行軌跡

賴清德買威士忌…報總統府統編「03799401」　府發言人回應了！

賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編03799401　業者超開心

萊豬命令24日表決戰　蘇貞昌：會依據國際標準嚴格把關

快訊／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明：給我們一點時間

住高層樓收褲子「大腿猛烈爆痛」　她急診挨2針！網驚：嚴重致死

人間至痛！彰化父頭七夜...獨子車禍亡　喪家連兩天辦告別式

港生來台申請塞車？　陸委會：已加開時段特別處理

擺脫「卡脖子」命運　陸全力研發關鍵技術

半夜傳拖桌椅噪音！她崩潰「求樓上鄰居來聽」網歪樓　過來人有感

羽球打完瀕死抽搐　球友聽「電話指導CRP」不怕壓斷肋骨救回命

美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

LIFE・經典／騎著腳踏車也能露營　折疊拖車讓一個人的旅行更舒適

政治熱門新聞

賴清德買威士忌報總統府統編　府發言人回應了

賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編

安平艦「黑黑的那個」　海巡署解答：鎮海火箭彈

快訊／黃捷罷免案明年2月6日投票

海象嚴峻　空軍：明年4、5月打撈F-16黑盒子

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

柯文哲：蘇偉碩講的有誇大的部分

486先生包高雄五星飯店3千間房送國人

蘇偉碩反萊豬挨告！宅神發文開酸

蔡英文視導戰備偵巡艦　肯定海軍捍衛海疆

達人教你存對股撇步！每年為自己加薪非難事

力挺蘇醫師　洪秀柱：民進黨快被社會唾棄

更多熱門

相關新聞

陸外交部駁斥蓬佩奧「中國威脅論」

陸外交部駁斥蓬佩奧「中國威脅論」

大陸官媒《環球時報》報導美國國務院連發多條推特，引述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的言論稱，「中共想要美國擁有的東西，為此不惜一切代價。」多方面對美國和世界構成威脅，希望中國能依照美國對其他國家的要求參與國際事務。對此，中國外交部發言人汪文斌今（18日）回應，「蓬佩奧的有關言論沒有任何的事實依據，但是充滿了傲慢與偏見。」

中歐投資協定年底簽署　北京回應

中歐投資協定年底簽署　北京回應

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」

盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」

蘇貞昌漫畫打統編聲量排第二

蘇貞昌漫畫打統編聲量排第二

關鍵字：

蘇貞昌外交部

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

秀英直接回答：少女時代是8人

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面