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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夫妻驗兒子DNA竟是「叔叔的種」！　老公傻眼：我是獨子

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嬰兒是叔叔的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一對夫妻透過試管嬰兒生了一個健康的寶寶，但不管驗了幾次DNA，結果卻都顯示孩子是「叔叔」的。令人相當不解的是，孩子的爸爸是獨生子，根本沒有哥哥或弟弟。經由專家解釋後，真相大白讓人大吃一驚。

據《杭州日報》報導，小李和小黃（化名）結婚多年，但始終沒有成功懷上寶寶，隨著年齡越來越大，最終選擇了做試管嬰兒。可喜的是這次倒是成功了，生下來了個胖男嬰，全家也很歡喜，但是問題也隨之出現，那就是寶寶的血型和夫妻的血型對不上！

鑑定結果顯示，孩子是媽媽生的沒錯，但父親卻不是小黃，通過對比來說，最大概率是叔叔。不過問題又來了，偏偏小黃是個獨生子，這又是哪來的叔叔呢？

針對這個案例，專業人士進行了解答。廣醫三院法醫物證司鑑所馬曉燕解釋，這可能就遇到了鑑定行業中非常罕見的「嵌合體案例」，「這位『爸爸』身體內攜帶有兩個人的DNA，可能他在媽媽肚子裡的時候，還有一個雙胞胎弟弟，但是這個雙胞胎弟弟的胚胎沒有發育下來，反而和他的胚胎出現了融合，導致這個『爸爸』攜帶兩個人的DNA出生，而且他把弟弟的DNA傳給了孩子。」

真相揭開後，網友也打趣說，「幸虧叔叔沒有出生，否則叔叔這輩子就慘了，真的跳進黃河也洗不清了。」

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