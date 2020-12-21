現採的最新鮮！婦到菜園偷採地瓜葉+龍葵菜　還沒回家就被抓

▲屏東警分局公館派出所所長韓世忠、警員陳冠宏抓到涉嫌偷菜的陳姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓婦人涉嫌於屏東市和生路段行竊吳姓農民種的地瓜葉及龍葵菜，放用大塑膠袋內後，看到警方巡邏車欲加速騎機車離去，警方查覺有異，攔下盤查，她無法交代菜的來源，並否認行竊，警方查訪附近農民，找到失主，讓失主大讚警方破案高效率。

▲龍葵菜、地瓜葉。

屏東警分局公館派出所所長韓世忠、警員陳冠宏於日前執行巡邏勤務時，於屏東市和生路段，見一熟悉身影騎乘機車載運兩大袋葉菜，對方看到巡邏車後加速離去，警方察覺有異遂趨前將其攔查，發現她是先日前曾查獲偷茄子的陳姓婦人。

韓所長見其神情有異，且無法交代菜的來源，雖經一番追問，她仍言詞閃爍且避重就輕，且矢口否認有竊盜行為，警方訪查附近農夫，其中一位吳姓農夫向警方反映其所種植的龍葵菜及地瓜葉有被人盜採的情況，她見罪證確鑿於是承認該兩大袋葉菜為其徒手於附近農田隨機盜採。

吳姓農夫表示，「才剛發現被盜採，警方馬上就抓到嫌犯」，大讚警方落實勤務及破案高效率力。

屏東警分局呼籲民眾如有發現有可疑人事物，應提高警覺防範，並立即撥打110報案請求警方協助處理。

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