▲2020屏東四重溪溫泉季，求婚事務所12月20日浪漫開張 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020最浪漫的事，就是在四重溪溫泉公園浪漫燈海中求婚，屏東縣政府為了讓「四重溪溫泉季」的浪漫元素更有溫度，特別規劃「求婚事務所」系列活動，自10月份啟動徵選後，11月開始祕密進行討論及不斷的調整，終於在2020年12月20日準新娘一句「我願意」之下完成第一組求婚。

▲▼求婚事務所開張，充滿愛情故事。

第一組求婚情侶阿哲及昀亞交往初期，正值準新郎事業草創時，當時準新娘毅然決然辭掉護理師的工作，陪著阿哲一起南北奔波，時常為了省錢而露宿火車站，並且過著每天只吃一餐的日子許久，但她卻從未有任何怨言，就這樣1500多個日子過去了，準新郎決定在2020年要給準新娘一個終身難忘的求婚。

屏東縣政府表示， 2020年代表著「愛你、愛你年」，因此今年四重溪溫泉季以「桃花」作為燈飾主題，以整片桃紅燈海及浪漫燈飾營造浪漫氛圍，並規畫「愛情宣言」、「暖心巧克力」及「求婚事務所」等系列活動，尤其以「愛情宣言」-桃花繪馬是為最佳人氣商品，目前已緊急加碼製作並進行第2波兌換。

傳播暨國際事務處表示，「求婚事務所」開放報名後，有超過10對情侶報名參加，挑選出3對情侶，分別在12月20日、2021年1月16日及2月6日，於四重溪溫泉公園免費辦理求婚，縣府除了準備全套求婚專屬紀念品，另有溫泉伴手禮、四重溪溫泉雙人住宿卷等禮品，且全程紀錄拍攝求婚過程，製作成影片免費贈予新人留作紀念，最後再加碼送10條車城「福安宮」加持過的紅線，讓準新人們可以分享自己的喜悅與祝福。

更多四重溪溫泉季活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網 (https://www.i-pingtung.com/2020-pths)查詢。

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