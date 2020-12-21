日2021財政預算破106兆　內閣今通過！增發國債金額創11年新高

▲日本受疫情影響，2021將新設5兆預備金，供防疫使用。（圖／路透）



文／中央社東京21日綜合外電報導

日本內閣會議今天通過2021年度（2021年4月至2022年3月底）總預算案，歲出編列106兆6097億日圓（約新台幣29.4兆元），是日本史上最高預算，且歲入財源4成仰賴國債。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，內閣會議通過的2021年度預算歲出，比2020年度多出約3兆9517億日圓，且是連續3年預算歲出超過100兆日圓。

報導指出，歲出大增的原因，是高齡化造成「社會保障費」增加，2021年度編列35兆8421億日圓，比今年度增加1507億日圓；國防的「防衛費」連續9年成長，2021年度編列5兆3235億日圓創新高，比今年度增加610 億日圓。

此外，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫，明年度編列5兆日圓預備金，屆時日本政府可視防疫需要動用，不須國會通過。

歲入方面，2021年度稅收預估持續受到疫情影響、企業業績惡化，編列57兆4480億日圓，比今年度預算減編6兆650億日圓。

為彌補2021年度預算歲入財源，新發行國債共43兆5970億日圓，比今年度大增11兆408億日圓。

其中限用於公共事業的「建設國債」為6兆3410億日圓，比今年度減少7690億日圓；彌補歲入不足的「赤字國債」則高達37兆2560億日圓，增加11兆8098億日圓。

比較歷年的總預算案，新發行國債比上個年度增加，為11年來首見，且占歲入比例達40.9%，比今年度的31.7%大增9個百分點，日本政府財政更加惡化。

2021年度總預算案與日前內閣會議通過的2020年度第3次追加預算案（補正預算案），日本政府將於明年1月一併提交國會審議。

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