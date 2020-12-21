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擬禁「5人以上」聚會！南韓新冠單日再增926例...全國法院休庭3周

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▲▼首爾市廳廣場前，排滿許多等待接受新冠篩檢的民眾。（圖／達志影像）

▲首爾市廳廣場前，排滿許多等待接受新冠篩檢的民眾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫並逐漸失控，在進入全國性第3波流行潮後，病毒傳播的速度加快，累計確診數突破5萬例，全國各地的療養院、醫院、監獄與看守所、補習班、學校、高爾夫球場等掀起規模不一的群聚感染，單日新增死亡病例刷新紀錄。

對此，首爾市府為防堵疫情在聖誕節、跨年間迅速擴散，研擬發佈行令命從明（22）日起禁止5人以上聚集。而受到首爾東部看守所群聚感染累計200例以上確診之影響，部分囚犯仍會進入法庭接受審訊，大法院（最高法院）緊急勸導全國各級法院應「休庭」3周。

根據《韓聯社》、《News1》報導，截至21日0時為止，南韓防疫當局今（21）日上午9時30分共通報926起病例，其中境內感染達892例、境外移入為34例，同時新增24起死亡病例，為疫情以來最高紀錄。目前南韓共累計50591例確診、698例死亡。

▲▼南韓單日新增24起死亡病例，為疫情爆發以來最高紀錄。（圖／達志影像）

▲南韓單日新增24起死亡病例，為疫情爆發以來最高紀錄。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增649例（首爾佔327例、京畿道佔237例、仁川佔85例）； 慶尚北道新增48例；忠清北道新增29例；濟州島新增23例；江原道新增22例；大邱新增21例；釜山新增19例；蔚山新增17例；忠清南道新增16例；慶尚南道新增15例；光州與全羅北道各新增11例；全羅南道新增8例；大田新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區東部看守所（동부구치소）累計215例，因收賄等案鋃鐺入獄的前總統李明博目前為陰性；仁川市西區某療養院累計23例；釜山市東區仁昌療養院（인창요양병원，暫譯）累計128例；京畿道議政府市某補習班累計16例；京畿道抱川市某高爾夫球場累計15例。

▲▼為防堵聖誕節連假與跨年期間疫情擴散，首爾與京畿道研擬禁5人以上聚會。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防堵聖誕節連假與跨年期間疫情擴散，首爾與京畿道研擬禁5人以上聚會。（圖／達志影像／美聯社）

考量到年底聖誕節、跨年，全國移動人口激增，首爾市府與京畿道廳先後研擬下達行政命令強化防疫層級，禁止5人以上聚會，比起社交距離防疫第3階段（最高階）所規定的10人以內還要嚴格，相關政府部門將於21日下午與中央開會商討對策，最晚23日起開始實施。

國務總理丁世均（정세균）於21日例行會議上表示，提升首都圈與全國防疫層級至第3階段乃為非必要的最後手段，表示應加強療養院、精神科醫院、滑雪場等高風險設施防疫對策，同時表示「確定封城」、「民生用品遭買斷、短缺」等相關假新聞甚囂塵上，呼籲民眾勿隨意造謠、散播不實謠言，以免成為防疫破口。

►半島病毒失控！南韓新冠「刷新紀錄」再暴增1097例　政府急徵病床
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南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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