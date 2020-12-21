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社會 社會焦點 保障人權

專挑女留學生　她掏心掏肺裸照也傳了...戀愛詐騙集團半年撈5千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局21日宣布偵破一專騙台灣、越南東南亞等在國外留學女性的特殊詐騙集團，警方統計約有上百名女被害人被歹徒利用網帥、知名歌手照片、視訊對談邀約投資，其中一名在澳洲打工的台北女學生兩三個月內就被騙匯一百多萬元新台幣，另名越南籍女留學生也遭同集團騙邀投資黃金期貨，財損高達新台幣7百萬元。刑事局15日收網，在台中市西屯區七期重劃區某商辦大樓逮捕「網帥」詐騙集團郭姓主嫌（42歲）及成員共17人。

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，警方偵破該女留學生詐騙集團被害人超過百人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，警方偵破該女留學生詐騙集團被害人超過百人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，警方偵破該女留學生詐騙集團被害人超過百人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，女學生指控遭某網帥歌手詐騙。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第一隊今年10月中旬獲報，有數名台灣、越南及他國女性留學生在海外工作、遊學期間，慘遭詐騙集團佯裝知名台灣歌手，透過社交軟體包含臉書、IG、Tinder攀談，取得這些女留學生信任後，邀約這些女子將打工積蓄，留學零用金投資地下黃金期貨平台，造成近百名台灣、外籍女留學生血本無歸。

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，警方偵破該女留學生詐騙集團被害人超過百人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一名被騙上百萬元的台籍女留學生（戴口罩者）挺身向媒體投訴說明遭詐經過。（圖／記者張君豪攝）

警方發現這些女被害人和歹徒談網路戀愛過程中，甚至還互換裸照、性感照相互慰藉，到頭來卻是人財兩失。刑事局偵查第四大隊報請台中地檢署陽股檢察官黃勝裕指揮，並與台中刑警大隊偵三隊、和平、第六警分局、北市刑警大隊科偵隊、新北市永和、三重警分局共組專案小佈線追查。

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，警方偵破該女留學生詐騙集團被害人超過百人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭姓主嫌日前遭刑事局幹員逮捕，被害女學生寫感謝信向警方致謝。（圖／記者張君豪攝）

專案小組透過165反詐資料庫進行大數據分析，確認詐欺集團主嫌郭姓男子因投資股票失利財損約數百萬元，毫無前科的他居然異想天開，以自己本身資訊專長搞起網路詐欺，警方發現他以每個月15萬元代價租下位於中市西屯區重劃區商辦大樓當作詐騙基地，並以網路應徵多名男女分工，鎖定海外女留學生詐騙。

警方指出，郭嫌集團行騙手法是在網路上取得大量俊男照片，再透過臉書、IG、Tinder、探探等交友軟體註冊假帳號找女留學生攀談。一名女被害人表示，詐騙集團假冒台灣一名網帥男歌手與她談感情，趁雙方熟識，建立感情基礎再介紹參加假黃金期貨投資平台，初期歹徒會讓被害人賺到微薄利潤，等到被害人投下鉅資後便封鎖帳號。

投資平台數據與客服人員都是詐騙集團偽裝，榨乾受害者積蓄後，該平台就會呈現投資崩盤，行騙者也偽裝身受其害，再以情緒勒索要求被害人四處借款籌錢一起「拚回來」，導致許多受害者傾家蕩產，甚至積欠大筆債務。

專案小組12月15日持搜索票展開行動，逮捕郭嫌等17名該集團成員到案，並查扣行騙電腦主機17台筆電1台、網路分享器2台、數據機1台及手機41支等贓證物，警訊後依違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦；訊後檢察官日為郭嫌供詞避重就輕，向法院聲請聲押獲准。

刑事局收網統計，清查該集團電腦資料，發現目前已有台、越、中國、瑞典、馬來西亞、緬甸、菲律賓等國女留學生受害，被害人多為20至30歲女子，總財損金額超過5,000萬元新台幣，警方清查被害人多匯款到香港、澳洲等境外帳戶，檢警目前正透過跨國司法互助管道追查。

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