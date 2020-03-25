老闆！猜猜我是誰？ 前員工假投資真詐騙南警及時阻詐！

▲有民眾接到女性前員工電話表示，因她目前要投資急需資金，要向他借款新台幣6萬元，並請其匯入該指定銀行帳號，幸好行員機警報請警方關懷提問而及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

猜猜我是誰？詐騙老梗還是有人會受騙，有民眾接到一通許久未聯絡之女性前員工LINE網路電話表示，因她目前要投資急需資金，要向他借款新台幣6萬元，並請其匯入該指定銀行帳號，男子不疑有他，便前往銀行準備匯款，幸好行員機警報請警方關懷提問而及時成功阻詐。

台南市警一分局文化派出所警員王宏彰、王于誠於3月23日鏟午11時許，接獲轄內某金融機構行員報案，稱有1名男子欲匯款至可疑帳戶，疑似遭受詐騙情事，員警獲報後立即趕赴現場協助查處。

據員警關懷了解得知，係該民眾於3月22日接到一通許久未聯絡之女性前員工LINE網路電話表示，因她目前要投資急需資金，要向他借款新台幣6萬元，並請其匯入該指定銀行帳號，匯款男子不疑有他，便前往銀行準備匯款，經行員細心查證比對，發現該匯款帳戶戶名與其他銀行相同戶名帳號已被列為警示帳戶之紀錄，驚覺有異始立即報警處理。

經王員耐心向民眾解說相關詐騙案例，男子才驚覺自己差點受騙，始放棄匯款念頭，成功攔阻詐騙6萬元，保住民眾財產安全。經員警到場向該男子告知帳戶會被列為警示帳戶原因及匯款後可能遭詐騙風險，陳男理解後向警員及行員致謝，幸該銀行行員機警並落實關懷提問程序，發現疑似遭詐騙匯款，即主動通報轄區警方前往協助處理。

第一分局特別呼籲提醒，詐騙方式無奇不有，市民朋友在面對尚未見面的交友或可疑電話，應秉持「一聽二掛三查證」的方式，希望民眾多注意勿上當，以維護自身財產安全。

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