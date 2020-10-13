投資3天就賺8千！高雄婦聽信「分析師」　54萬積蓄險不保

▲高雄一名57歲的李姓婦人險些被詐騙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名57歲的李姓婦人因在社群軟體，聽信自稱老師、分析師話術的「假投資」，一開始先匯3萬元，短短3天就獲利8千，嚐到甜頭後竟想將自己積蓄54萬元全「梭哈」匯到不認識的帳戶，行員擔心她遭詐騙，立即報警請求協助。警方趕至現場攔截勸阻，婦人始驚覺上當，成功保住自己的血汗錢。

▲員警不斷在旁勸說。（圖／記者洪靖宜翻攝）

岡山分局嘉興所副所長戴鬧旺、警員黃啟祥8日接獲報案，指出五甲尾郵局內疑似有民眾遭到詐騙，警方到場先勸說現在詐騙很多，在警方不斷詢問下，婦人最後則說：「我老實說是我自己在玩黃金現貨」，而員警一聽完就立刻回：「詐騙的啦」。

警方告知該名李姓婦人，此為詐騙集團慣用的一種「假投資」的詐騙手法，先在社群軟體，包含Facebook、Instagram上張貼投資、輕鬆賺等貼文，吸引民眾點擊閱覽，再加入自稱老師、分析師的人以LINE聯繫並有教學。由於李婦起初匯款3萬元，3天內即獲利7至8千元，雖嚐到甜頭卻殊不知已一步步落入詐騙集團的圈套中，當日上午要再匯款自己的老本積蓄54萬元時，經過副所長的詳細說明，李婦這才驚覺上當受騙，所幸該筆款項尚未匯出，感謝警方與行員的積極協助，成功保住血汗錢。