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「僑見世界臺灣」首獎出爐　馬來西亞女孩揪學長談心抱走6萬元

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

▲僑務委員會呂元榮副委員長在致詞時表示，在疫情期間透過競賽可以看到海內外台胞互相支持。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

僑務委員會與世新大學共同舉辦的「僑見世界臺灣」短片徵集競賽，今（21）日舉行頒獎典禮，共有100件作品一同角逐，學生組由世新大學徐家誠以《二十五》摘下首獎，獲得6萬元獎金，該作品藉馬來西亞女孩與在台北求學的同鄉學長晚上傾談，勾勒出異鄉飄泊的心情。

這次頒獎典禮邀請了僑委會副委員長呂元榮、世新大學副校長陳清河，以及評審委員導演楊力州來為參賽者鼓勵。

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呂元榮致詞時表示，在疫情期間透過競賽可以看到海內外台胞互相支持，他要向這些來自世界各地包括美國、巴西、英國、法國、泰國、馬來西亞等海內外的參賽者給予最高的肯定。

評審委員之一的楊力州導演感性提到，可以從作品中看到不同人眼中的台灣，而自己的作品也常在僑區播放，皆獲得很好的回應，因為這些來自原鄉的故事在僑地是很重要的，而楊導演更強調，新媒體的世界是未來趨勢，也希望這些作品往後可以更廣為傳播，讓全世界都看到。

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

▲評審委員楊力州導演更是感性的提到，可以從作品中看到不同人眼中的台灣。（圖／世新大學提供）

100件作品經過5位評審熱烈討論，學生組由《二十五》奪得首獎，該作品藉由馬來西亞女孩與同在台北求學同鄉學長晚上的傾談，勾勒出異鄉飄泊的心情；《Senyum 微笑》得下特優獎，評審們認為，該影片不落俗套能使觀眾感受到跨越文化的心靈觸碰；優獎作品《璐泓》則展現了生命在他鄉奮力生活著的所有平凡及不平凡。

社會組方面，首獎由Conversation Formosane團隊《異/憶鄉者》作品奪下，創作團隊在兩次法國全國性封城間完成影片構思與拍攝，使用流暢的鏡頭攝影，把一個理應優美的城市影像帶來了一絲絲因為疫情而來的不安；特優獎作品《用台語重新連結世界ê台灣人》呈現利用網路通訊打破地理的藩籬，週週在空中相會，一起練習母語、結識朋友，進而感受到與家鄉的溫暖與連結；《Keep On Blooming》得下本次社會組優獎，其作品深入印度、不丹及尼泊爾山區取材，忠實報導台灣醫療團隊在當地貢獻專業，培訓在地醫療人員，體現台灣人與世界連結的善意。

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

▲世新大學陳清河副校長也表示應充分運用媒體傳播的平台，讓旅居全球海內外的僑胞，能看見臺灣景色之美以及接觸臺灣人情之暖。（圖／世新大學提供）

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽今年首次舉辦，僑委會委員長童振源特別強調，很高興看到來自全球各地的僑胞朋友們熱情參與，分享自己心目中最動人的臺灣，充分展現創作能量，彰顯臺灣價值，期待未來有機會帶動更多朋友一起來利用影像記錄下更多美好的時刻，讓世界看見臺灣。

世新大學陳清河副校長也表示，藉由此「僑見世界臺灣」短片徵集競賽的舉辦，應能更充分運用媒體傳播的平台，讓旅居全球海內外的僑胞，能看見臺灣景色之美，以及接觸臺灣人情之暖。

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

▲僑胞朋友們熱情參與，分享自己心目中最動人的臺灣，充分展現創作能量，彰顯臺灣價值，讓世界看見臺灣。（圖／世新大學提供）

以下為學生組得獎名單：

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

以下為社會組得獎名單：

「僑見世界臺灣」短片徵集競賽活動頒獎典禮在世新舉辦（圖／世新大學提供）

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