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世新大學攜手直播品牌　深度產學合作培育即戰人才

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▲▼ 世新大學攜手直播品牌　深度產學合作培育即戰人才 。（圖／世新大學提供）

▲浪LIVE執行長鄭偉柏至世新大學與學生分享直播產業。（圖／世新大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

世新大學日前邀請到直播領導品牌浪LIVE執行長鄭偉柏和學生進行對話交流，讓學生對直播產業有更深的了解及對於未來就業規劃方向，最後也讓現場同學體驗直播互動大受師生好評。

世新大學指出，此次執行長鄭偉柏除了親自進行全媒體識讀大師講座外，同時也與資訊傳播學系策畫許多產學合作項目，帶領學生深入浪LIVE總部參訪，不但讓學生了解直播產業和平台現況外，也接觸了經紀經營和企業管理的訣竅。

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講課課程以《新媒體浪潮下的社群行銷與直播生態》為題，深入淺出和世新同學分享最新的社群媒體行銷術及直播圈的發展和現況。鄭偉柏強調，21世紀網路媒體崛起，行動裝置蓬勃發展，不僅大大改變了媒體生態和閱聽者習慣，社群媒體行銷方式也早已大相逕庭。如何創造話題、打造優質內容，是社群行銷操作的重要關鍵。

▲▼ 世新大學攜手直播品牌　深度產學合作培育即戰人才 。（圖／世新大學提供）

至於擁有即時、互動性超強特色的直播平台，則早已銳不可擋，也成為很多人展現自己的舞台。鄭偉柏分享，浪LIVE的定位為全台灣「最大圓夢平台」，除了堅持內容品質與才藝展現外，也致力於提供清新健康的優質內容。

被學生問到認為直播對多元性別或小眾議題的曝光是否有助益？鄭偉柏分享，分眾內容時代已經來臨，從前傳統媒體只有一種標準、一種聲音，少數議題或非主流藝人較沒有機會登上版面，隨著直播平台等新媒體崛起，門檻變低，讓更多元的聲音凸顯、散播。

▲▼ 世新大學攜手直播品牌　深度產學合作培育即戰人才 。（圖／世新大學提供）

世新大學提到，資訊傳播學系向來特別重視產學合作、已擁有許多成功企業合作案例，此次也預計和浪LIVE規劃各種課程及活動上的合作，十月份首先讓大三同學至浪LIVE企業總部進行參訪，深入淺出介紹直播產業及浪LIVE品牌現況，也特別針對經紀經營和企業管理向同學進行分享，讓想入行的學生對產業職缺和工作內容有更進一步的了解。
 

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