世新資傳畢展圓滿閉幕　得獎名單揭曉！展現多元競爭力

▲ 「毛孩案內所」榮獲專案金牌獎及獎金台幣五千元整。

文／實習校園記者 賴映瑄、圖／資傳系畢展策展組

世新大學資訊傳播學系106級畢業展覽《白箱·作業UNBOXING》從18日開始一連三天的展覽圓滿落幕，資傳系學生們歷時一年籌備，希望能夠讓自己的小組獲得獎項，今（20）日閉幕典禮揭曉了各獎項得主。世新大學資訊傳播學系主任莊道明欣慰表示，「畢展的呈現也代表你未來在職場上的競爭力，我必須說你們這屆的競爭力非常的強！光是獎項入圍名單數量就比前幾屆多許多組別。」

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▲ 閉幕典禮資傳系主任莊道明上台致詞。

資訊的傳播從古至今歷經了許多巨變，從傳統媒體到網路興起、手機普及的資訊爆炸社會，資訊傳播已成為日常生活中不可或缺的一環。《白箱·作業UNBOXING》內容以資訊透明為展覽核心，對於現代數位化的社會是個格外重要的議題。

▲ 學生及師長們緊張地盼望各獎項得主。

不同於常聽到的「黑箱作業」，策展組選擇命名反義詞「白箱作業」的原因則是呼應資訊透明化的概念，表現出不只重視「能做到什麼？」而是「如何做到？」

▲ 世新資傳畢展《白箱·作業UNBOXING》圓滿閉幕，全體人員大合照。

整場展覽以網頁、應用程式、實體策展等方式呈現，並由策展組帶領的11組專題小組所組成，各展區間，搭配解說、影音、互動遊戲，展現世新大學資訊傳播學系的核心能力。主題包含：毛孩案內所、費食、海馬回家、音你而劇、土豆卡好、稻底、一粒糖、視｜識你、A·RA·學、Happy Treasure及食夢貘，觸及議題包含減糖生活、音樂劇推廣、食物浪費、視障者及失智症等。

▲ 世新大學陳清河副校長表示：「提供資訊並不困難，困難的地方為呈現資訊。」資傳系同學在這次的畢展成功地展現能力。

終由毛孩案內所摘下專案金牌獎及獎金五千元整，銀牌獎、銅牌獎則分別由策展組及稻底獲獎。其他獎項包括最佳介面設計獎、最佳系統獎、研究發展獎及最佳資訊加值獎等則由其他專題小組獲獎，恭喜以上得獎組別。

▲ 專題小組「稻底」講解專案內容。

畢業展覽可以說是學生們在大學生涯中最重要且為一個最後完美的展現，將大學四年所學的精華呈現出來。資傳系系友會會長簡元堂也蒞臨閉幕典禮會場給予學生們勉勵，其中提到:「資傳系畢展一年比一年更進步，今年是有史以來規模最龐大的一場，內容也是最精進的。」

▲ 陳清河副校長參觀展覽。