世新校友閃耀金馬！李烈監製奪5獎勉學弟妹：做就對了

▲瞿友寧（左二）監製《刻在你心底的名字》和《無聲》拿下第57屆金馬獎多項大獎。（圖／世新大學提供）

記者許展溢／台北報導

世新大學一向為三金帝后的培育搖籃，第57屆金馬獎昨天在國父紀念館舉行，世新大學表示，今年世新有多名校友入圍金馬獎，由新聞學系傑出校友李烈監製的《消失的情人節》及《廢棄之城》分別奪得最佳劇情長片及最佳動畫長片，雙料得獎，成功鍍金，身為傑出校友的她鼓勵學弟妹：「做就對了！」

世新大學指出，李烈是世新大學新聞系第四屆傑出校友，他監製的動畫片《廢棄之城》勇奪本屆金馬最佳動畫長片，她在領獎台上感動落淚，感性地表示：「做電影的人一定要有一些天真、一些浪漫、一些理想性，更重要的是，一定要有些任性，廢棄之城可能是我做過最任性的事。」同時由她監製的《消失的情人節》，也不負眾望得拿下5項金馬大獎，如最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳剪輯等獎項，可說是此次金馬獎的大贏家。

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▲李烈（右）監製的作品《廢棄之城》奪下第57屆金馬獎最佳動畫長片。（圖／世新大學提供）



世新大學表示，同時身為世新大學廣播電視電影學系的傑出校友瞿友寧，日前重返母校與廣電系的學弟妹們分享他所監製的作品《刻在你心底的名字》，此次也獲得最佳攝影及最佳電影歌曲；作品《無聲》也是由多數世新人參與製作，如校友瞿友寧監製、柯貞年擔任導演、林品君擔任編劇、王威人擔任製片等，拿下金馬最佳新演員及最佳音效。

世新大學提到，眾多世新校友在此次金馬獎以及金鐘、金曲中的亮麗表現，再次向外界證明世新人的優秀，也印證了身為三金搖籃的世新大學在台灣傳播教育龍頭的地位，期盼未來能夠有更多優秀的世新人為校爭光，向外界證明世新人的優秀。