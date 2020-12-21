男遇假客服解除訂單險遭詐騙　警十萬火急「翻牆」衝ATM阻匯款

▲李男日前因網購個資遭盜，誤信假客服來電解除訂單，準備到提款機前轉帳，所幸警民聯手成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名李姓男子，日前網購貨品時，遭自稱中華郵政的客服人員來電，表示網購作業疏失致需解除約20筆訂單，李男不疑有他，邊講電話邊到提款機準備操作，一旁民眾驚覺有異趕忙報警處理，附近分駐所員警十萬火急還翻牆衝至現場，就在李男匯款前及時阻詐。

竹南分局表示，後龍分駐所警員張家豪、張宗育，日前下午4時許接獲報案，稱後龍郵局內有一男子邊使用手機邊操作ATM，疑似遭詐騙，員警接獲報案後立即騎車到郵局，由於分駐所距離郵局直線距離不到50公尺，還有員警聽聞報案後，直接由分駐所後圍牆翻牆抄近路到郵局阻詐，所幸李男在按下匯款確認鍵前一刻，即時成功阻詐。

經了解，李男之前網購貨品，疑似購物資料遭盜，1名自稱中華郵政的客服人員來電，表示網購作業疏失致需解除約20筆訂單，李民聽從指示於ATM前操作，詐騙人員先誆騙李民查詢帳戶餘額，假稱確認存款是否遭誤扣，實際上卻是詐騙集團先了解帳戶餘額後，再以話術指引李民操作轉帳功能，過程中一位張姓熱心男子剛好要到郵局領錢，見李民行為有異，機警打電話到分駐所報案。

警方到場後緊急向李民解釋，此為常見的「假客服、真詐騙」手法，所幸在李民按下轉帳確認鍵前及時到達阻止，也幸有路過熱心民眾機警發覺該民提款之舉有疑，立即通報警方詐騙並守住荷包，竹南分局也特別頒發感謝狀及獎勵金給張姓報案人，感謝他的義舉。 同時呼籲，民眾接到類似之電話，應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，若有任何疑慮可撥打165反詐騙專線或110警察報案電話來進行查證，切勿因一時著急而匯款，以守護自身財產安全。

▲警方見十萬火急，立刻從分駐所後面，跳過圍牆直接衝至現場阻止。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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