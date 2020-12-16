苗栗女接到舊同事LINE「投資好康」　警察現身咬耳朵...現省32萬

▲彭婦到銀行準備匯款時，被機警行員發現有異，趕緊通報警方前來處理，成功阻止婦人遭詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名彭姓婦人（50歲 ），15日上午10時許接獲詐騙集團以LINE發出簡訊，自稱是婦人以前公司的同事，目前有一香港未上市公司在籌募基金，利益分紅金額可觀，到時會每個月匯入1000元美金到婦人帳戶。婦人不疑有它，立即到苗栗市一間銀行欲匯款11500元美金（約32萬元新台幣）至友人指定帳戶，後因銀行職員發現婦人行為有異，通報警方前往了解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗分局表示，北苗派出所巡佐傅怡光、蕭仲閔15日執行巡邏勤務時，接獲銀行職員報案稱，有名婦人填寫跨國匯款單欲匯款11500元美金，經行員關懷詢問又無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。員警火速趕往該銀行後，向婦人詢問款項用途，起初婦人面有難色不願多說，只向員警稱該筆款項自己是要用來購物，經員警主動關懷並說明詐騙集團慣用手法後，婦人才逐漸卸下心防。

彭婦向員警表示，自己接獲一通LINE來電，自稱是以前一起上班的同事，有一個賺錢的門路要報給婦人，婦人當下腦筋一片空白，認為每個月可以得到不錯的分紅，沒再查證就立刻到家中附近銀行匯款到該名「同事」指定的國外帳戶。

經員警向婦人解說係詐騙集團慣用「假投資，真詐財」的手法，舉出過去詐騙案例，婦人這才理解恍然大悟，了解該名自稱「同事」來電就是詐騙電話，渠感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對銀行行員及警員即時阻詐，感謝萬分。

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