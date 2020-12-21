欠1.8萬罰鍰250萬透天厝遭法拍　基隆男保住房子反告3官員

記者羅志華／台北報導

基隆男子陳青旭因積欠1.8萬交通罰單，導致房子被法拍震驚社會，歷經波折後，法務部執行署撤銷拍賣，陳男也補繳欠款保住房子，但陳男不滿其中一筆款項明明繳清了，執行署卻說他欠錢，又於5月6日的記者會上，公布他先前的罰單紀錄，對執行署副署長陳盈錦等人，自訴提告偽造文書、違反《個資法》等罪，並於21日首度開庭。

▲陳男欠1.8萬罰單透天厝被法拍，保住房子後，反告執行署副署長陳盈錦等3官員。（圖／記者羅志華攝）

陳男委任律師受訪表示，本次除陳盈錦外，另對執行署宜蘭分署書記官、基隆監理站專員提告，主張相關人士於5月6日記者會上，違法蒐集、公布陳男先前的罰鍰紀錄，損害他的名譽；陳男則表示，房子雖保住了，但回想這一切，仍希望討個公道，最後在前台大法律教授陳志龍協助下提告。

陳男的母親於4月間，因房子遭法拍、並以135萬拍定被迫搬遷，到宜蘭分署下跪陳情，照片傳開後引發熱議，網友一面倒批評執行人員，陳男也現身喊冤，執行署也暫緩點交。

事後宜蘭分署發新聞稿，指陳男自2016年起，陸續被開罰共1.8萬元遲遲不繳，經多次書面通知後，才在陳男明知欠錢卻擺爛下，依法將他名下、價值約250萬的透天厝拍賣。

執行署本力挺宜蘭分署，卻於5月20日以「筆錄紀載過失」撤銷拍賣程序，網友評價兩極，而原本得標的林姓男子，也不滿拍賣程序被撤銷提起訴願。

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