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基隆嗨轟跨年音樂節！金曲樂團x240秒煙火秀...港區船隻鳴笛倒數

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▲基隆嗨轟跨年音樂節 金曲樂團陣容x240秒煙火秀迎接新年。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆嗨轟跨年音樂節，金曲樂團陣容x240秒煙火秀迎接新年。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020基隆嗨轟跨年音樂節，將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場盛大展開，當晚邀獲金曲、金音獎等級樂團陣容熱情開唱，420秒璀璨煙火秀迎接新年，基隆市長林右昌邀大家當天「嗨爆基隆．不見不散」。

18日宣傳記者會中，公布樂團陣容，擔任當晚壓軸演出的「糜先生」親臨現場演出，由知名煙火設計師黃旭規畫7分鐘煙（240秒）火秀模擬版首次曝光，包括市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、煙火設計師黃旭及樂團成員到場。

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▲基隆嗨轟跨年音樂節 金曲樂團陣容x240秒煙火秀迎接新年。（圖／基隆市政府提供）

▲擔任當晚壓軸演出的「糜先生」親臨現場演出，由知名煙火設計師黃旭規畫240秒煙火秀模擬版首次曝光。

林右昌指出，基隆跨年活動，歷年都是獨立樂團夢寐以求登台開唱地方，今年更不一樣，有小巨蛋、金曲金音獎等級知名樂團陣容，還從一百多個隊伍海選，選出三個新生代獨立樂團參與晚會演出，敬請大家拭目以待。

林右昌表示，活動現場還有文創市集，倒數時伴隨港區船隻鳴笛聲迎接新年，更有長達420秒國際級煙火，之後還能展開「24小時不斷電遊程」，歡迎大家當天到基隆不見不散。他說，基隆跨年已是樂團年度盛會，對於當晚演唱，他從今天開始準備。

 ▲基隆嗨轟跨年音樂節 金曲樂團陣容x240秒煙火秀迎接新年。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌指出，基隆跨年活動，歷年都是獨立樂團夢寐以求登台開唱地方，今年更不一樣。

觀銷處長曾姿雯強調，跨年活動絕對不能少的煙火秀，今年基隆特邀國際知名煙火設計大師黃旭，規劃長達7分鐘（420秒），主軸圍繞著海洋、希望及夢想的璀璨煙火秀，期許前來觀賞的民眾，帶回難忘景象及感動，重新填滿面對新年的勇氣和信心。

曾姿雯表示，今年以「搖滾音樂節」為號召，邀請宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、告五人、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T等實力堅強樂團共襄盛舉，31日下午5點開始接力演出；這次活動規劃「樂團徵選」，盼讓優秀新生代樂團，站上夢想跨年舞台。

此次特別規劃三組韓國藝人LiveYubin、StorySeller、鄭欽樂隊跨海連線，透過「線上演出」方式，參與基隆嗨轟跨年音樂節，象徵疫情難關之際，作為海洋城市的基隆，仍不忘走出台灣、面向國際！

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