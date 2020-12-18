2輛保時捷一代凱燕1元起標！彰化25日法拍、義賣500斤武界高山茶

▲彰化分署25日法拍保時捷凱燕休旅車。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署將於12月25日上午10時，在彰化地檢署花壇贓物庫與彰化地檢合辦「耶誕法拍暨關懷義賣」，當天除進行7輛汽車及1台堆高機進行法拍及義賣外，另由林姓武界茶農提供約500斤的高山茶現場義賣，其中有2輛保時捷一代凱燕休旅車拍賣並未定底價，有可能1元起標把保時捷開回家。

彰化分署表示，本次法拍部分共有7輛汽車及1台堆高機進行法拍程序。其中3輛車及堆高機是受彰化地檢囑託拍賣的沒收物，另外4輛則是彰化分署所查封的義務人車輛。這7輛中有2輛是黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S），其他則有賓士、2019年的豐田auris、三菱、福特等。彰化分署就2輛保時捷休旅車拍賣並未定底價，有可能一元起標把保時捷開回家。

▲彰化分署25日法拍保時捷凱燕休旅車。

此外彰化分署在107年舉辦茶葉拍賣會，因太過成功，日前遭一頁式詐騙網頁擅自冒用相關影音檔及畫面檔吸引民眾下單付款。為了打擊此一仿冒犯罪行為，此次特別商請當時的武界林姓茶農親至現場提供高山茶共500斤進行義賣，並同時提供泡好的高山茶給到現場投標的民眾飲用。這次林姓茶農所賣的茶葉分3種價格，分別是（每斤）1000元、1200元及1400元。

▲彰化分署25日義賣武界高山茶。

彰化分署強調，當天關懷義賣部分則由85度C埔心分店的許董提供麵包及咖啡共200份、水餃100包在現場義賣，所有義賣的錢將全數捐贈給財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院，共同為小兒痲痺兒童的未來發展盡一分心力。

*彰化地檢署花壇贓物庫地址：彰化縣花壇鄉中山路2段367之5號

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