▲失智翁全身被雨水淋濕受凍走失，基隆警寒冬護送助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局延平街派出所值班員警，19日凌晨接獲民眾報案指稱，一名老翁跌坐在馬路上，疑走失不知道他要往哪裡去？警方迅速趕抵現場，發現老翁表達不佳，警方利用M-Police人臉辨識系統，得知老翁住處，後由員警帶其返回家中，家人十分感謝員警協助。

基隆警第一分局延平街派出所於19日凌晨5時許，接獲民眾報案指稱有，名老人忽然跌坐於愛九路、復興街口處。備勤員警廖瑞瑜立即前往瞭解，並於靠近復興街路段，發現已遭雨淋濕全身老翁。

▲家屬看到老翁相當開心，並告知警方其近期開始產生失智之狀況。

由於近期多雨濕冷，擔心老翁因而生病，員警廖瑞瑜先到附近購買毛巾替其擦拭。時值清晨上班時段，該十字路口車來人往十分危險。老翁對住址亦語焉不詳。警方立即使用M-Police人臉辨識系統查詢，得知老翁係附近居民。

正當警方準備將其送返家中時，其家屬也正至派出所請求協助。家屬看到老翁相當開心，並告知警方其近期開始產生失智之狀況。後由廖員送其家屬及老翁返家。

基隆警第一分局延平街派出所長林文修呼籲，若家中有類似情況之老人，可在其常穿著之衣物上縫製連絡方式，或在其經常攜帶之物品上寫地址或電話，萬一產生突發狀況才能第一時間處理。



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