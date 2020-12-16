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全聯明年起「報電話不能集點」...婆媽崩潰！內行人揭關鍵原因

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▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全聯明年起將停止報電話累積點數。（圖／資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

全聯福利中心一直以來深受婆媽、主婦們的喜愛，不過明年1月1日起將取消會員「報電話」集點數的服務，改以「PX Pay」來累積點數。此方案一出引起不少民眾反彈，紛紛表示「超不方便」、「不利於年紀大族群」等。不過，就有內行網友替全聯緩頰，指他們取消報電話服務，其實是為了保護民眾個資，避免被有心人士利用。

日前有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，明年1/1起就不能透過報電話來累積福利點了，一定要手機下載「PX Pay」，看來以後去全聯購物前都要充電到可以刷APP結帳的電量了。據了解，全聯先前早已貼出公告，「為了加快結帳速度與保障個資安全，2021年1月1日起，報電話號碼恕無法累積點數，請改用PX Pay或實體福利卡。」

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▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雖然此政策是希望能加快結帳速度，但仍引起不少網友反彈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出不少網友留言贊同，「推小孩又拿商品又拿錢包又要拿手機，麻煩死了」、「報電話真的很方便，有時候忘記帶卡，PX Pay又只能一支手機用，大多數人都是全家共用一個帳號，很不方便」、「一家人不能共用真的很不方便，而且萬一長輩又沒有智慧型手機怎麼辦」、「滿多間全聯在地下室的，收訊很差，PX Pay根本開不起來」、「感覺是強迫使用PX Pay」、「PX Pay死當的時候又沒帶錢。很可怕」等等。

不過也有不少網友覺得APP超方便，「用app結帳明明就超快的好嗎」、「我覺得不錯啊，像我蠻在乎隱私的就不喜歡報電話，寧願拿APP」、「手機很少有人會用到10%的吧，而且載具也在裡面，不用帶錢包出門很棒」、「我超愛PX Pay耶，那些說掏手機麻煩的，難道都不掏錢或信用卡嗎」、「我昨天去全聯只有5%，結帳再加現場設定綁定信用卡，完成後還有3%」等等。

不過，就有內行人出面解釋，全聯取消報電話服務，其實是為了保護客人個資，避免遭到有心人士利用而外流。像近日才有一位女性民眾，因為在超商報電話集點，回家後竟在臉書上收到陌生人士的騷擾訊息。

▲全聯。（圖／翻攝自全聯福利中心）

▲全聯公告。（圖／翻攝自全聯福利中心）

根據《NOWnews》報導指出，全聯公關也表示，這樣的做法除了希望加快結帳速度外，最重要的是保護顧客資料不會輕易外洩，因為近期有民眾在結帳時報上自己電話，沒想到卻被後方排隊的男性記下，引發後續困擾。

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關鍵字：

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