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買1袋鮮蚵「肚炸滿N粒腫瘤」　她嚇反胃！答案長知識：味道差很多

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▲▼蚵仔肚子出現白色顆粒 真相曝光網友直呼「長知識」（圖／翻攝我愛全聯）

▲蚵仔肚子出現超噁顆粒！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

鮮蚵食譜千變萬化，像是蚵仔煎、蚵仔麵線、蚵嗲等，都讓人垂涎三尺！不過有女網友驚呼，買了一包蚵仔回家，發現渾白的肚子上，出現怪異突起物，就像是長了腫瘤般，讓PO想拿去超市退貨。結果真相神展開，是因為蚵仔剛「卸貨寶寶」而導致，口感確實比較差一些，但仍可以安心食用。

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》嚇壞表示，日前去超市買鮮砢，拿了一包就去結帳，沒仔細看內容物，怎料回家拆開包裝，頓時頭皮發麻，「請問這個正常嗎？肚子有白色一顆一顆，顆粒狀。」

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從照片可見， 砢仔顆顆飽滿肥美，但其中有5顆，彷彿長了「腫瘤」，讓人不禁看了密集恐懼症大爆發。掀起網友熱議，「真的，看起來好噁心，要是我，我不敢吃，正在起雞皮疙瘩中」、「海鮮最好去市場買，會比較新鮮」、「不要買，煮了都縮水了」、「一次看過，還是裡面有珍珠」、「看起來會失去食慾」。

▲▼蚵仔肚子出現白色顆粒 真相曝光網友直呼「長知識」（圖／翻攝我愛全聯）

▲原來是蚵仔是產婦！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

答案長知識，「正常的，產卵完」、「第一次看到這種一顆顆的，感覺異樣，原來是生產完的，真是特殊」、「記得之前爆料公社有人問過，是正常的，好像是受精過的蚵仔，味道會比較沒那麼鮮甜」、「我也是剖蚵人，所以是正常的」。

過去也有網友在爆廢社團發問，當時也有熱心網友解釋，「這主要是產卵後的蚵仔，大多數所吃的蚵仔都是尚未產卵前的，蚵仔在產卵後，會將白色的營養部位生長的很飽滿，在產後這個飽滿的部位，則會變的極為透明，仍是可以食用的蚵仔，只不過會與平常產卵前的蚵仔味道差很多而已！」

▼日前網友曾解答過！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼蚵仔肚子出現白色顆粒 真相曝光網友直呼「長知識」（圖／翻攝我愛全聯）

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關鍵字：

蚵仔鮮蚵腫瘤生產長知識全聯

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