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逆向操作吸人潮　台中廣三SOGO砸千萬改裝引進日式超市、海底撈

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▲逆向操作吸人潮，台中廣三SOGO斥資千萬改裝推日式超市、海底撈進駐。（圖／記者游瓊華攝）

▲逆向操作吸人潮，台中廣三SOGO斥資千萬改裝推日式超市、海底撈進駐。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

後疫情時代，許多百貨都狂推線上購物、APP等，但台中廣三SOGO逆向操作，在周慶過後進行B1大幅改裝，引進日式超市「好地方超市」，且打破百貨10點過後才營業門檻，超市上午九點半就開門，還設有1F專用出入口及專屬的地下停車場直達電梯，強調近70%的商品進口，讓消費者免出國就能買到全世界。

▲好地方超市最大特色是有一半營業空間專賣生鮮食品，（圖／記者游瓊華攝）

▲好地方超市最大特色是生鮮營業面積約佔一半營業空間。（圖／記者游瓊華攝）

廣三SOGO百貨總經理孫士春表示，廣三SOGO緊鄰科博館、植物園及市民廣場等，好地方超市最大特色，是生鮮營業面積約佔一半營業空間，從入口開始壽司、農產、畜產、水產、日配冷藏等有許多特色專櫃進駐經營，食材都講究新鮮、健康、安全，初步估計月來客數可增加5萬人，年營業額約可達1.5億。

除了日式百貨外，廣三SOGO還邀來海底撈進駐，成為台中三號店，另外還引進全台首發的「五星級手工法式甜點APOLLO Coffee」、中部獨家「京越莊燕窩」、日式直營造型剪髮「QB HOUSE」等特色獨家店櫃，就是希望消費人潮重新灌注。

▲逆向操作吸人潮，台中廣三SOGO斥資千萬改裝推日式超市、海底撈進駐。（圖／記者游瓊華攝）

▲由於中西區許久未出現新型大型超市，也吸引大批民眾前往採買，人潮驚人。（圖／記者游瓊華攝）

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關鍵字：

好地方超市台中廣三SOGO

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