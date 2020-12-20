強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場附近的蘆竹區旭富製藥廠、20日中午12時許驚傳爆炸大火，由於現場有禁水性化學物品，加上強風助長火勢，火勢已延燒到隔壁桃園紙廠、東陽精機、國晟工業、鴻利針織、廣倫潔環保等5家工廠，目前持續由消防人員全力灌救中，並已做有效防堵，燃燒面積及財物損失待查，實際起火原因待消防局鑑識調查。

▲強風助長火勢！旭富製藥廠房大火，下午四點左右已延燒緊鄰5家工廠。（圖／胡姓民眾提供）

▲濃煙不斷竄出，化災小組已進駐現場！（圖／胡姓民眾提供）

桃園消防局指出，該局救災救護指揮中心於20日12時14分，接獲民眾報案指稱，位於蘆竹區海湖北路上的旭富製藥，發生爆炸大火，該局獲報後立即調派各式消防車62輛、救護車3輛，總計65輛，消防人員167名及義消20名前往搶救，並通知台電、欣桃瓦斯、自來水、環保局、桃園機場消防隊、北區環境事故專業技術小組等相關人員進駐現場。

▲消防人員全力灌救中，並已做有效防堵。（圖／胡姓民眾提供）

救災人車於同日12時26分到達現場，經搶救人員了解狀況後，得知現場為地上5層、地下1層建築物，3樓起火燃燒，消防人員救出2名男性員工送長庚醫院，分別是30歲菲律賓籍-CLIFFARD男性(90%三度燒燙傷，意識清楚)、40歲徐姓男性(右手掌燙傷，意識清楚)，並引導疏散員工。

第一時間鄭文燦市長獲報掌握狀況，得知現場已無人員受困，因有禁水性化學物品，特別指示注意救災安全，現場由消防局謝呂泉局長坐鎮指揮，迄下午4時許，因風勢強勁、火勢猛烈造成延燒，持續由消防人員全力灌救中，已做有效防堵，燃燒面積及財物損失待查，實際起火原因待消防局鑑識調查。

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