全台首案！深化農遊攸關縱谷發展　鹿野鄉地方創生館簽約

▲在縣長饒慶鈴見證下，完成簽約儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

在青年小農、地方建設、都市計畫的共同努力之下，鹿野鄉將啟動全台第一座地方創生館，並於18日舉辦《鹿野地方創生館變更都計暨委管經營》簽約儀式，饒慶鈴縣長表示，未來將深化農業旅遊，到鹿野除了乘坐熱氣球飽覽縱谷美景，還可以在創生館體驗鹿野茶文化、選購特色農產品。





歷經19年共7次縣級都市計畫委員會、3次內政部小組會議討論，攸關台東縱谷發展的鹿野都市計畫案，今年9月順利通過，原鹿野鄉公所將整修為「鹿野農村產業創生館」，成為全台灣第一座啟動建設的地方創生館，由鹿野鄉長李國強與委管經營業者旅人驛站執行長高泉傑共同簽約，饒慶鈴出席見證。

▲原鹿野鄉公所將整修為「鹿野農村產業創生館」，成為全台灣第一座啟動建設的地方創生館。



李鄉長特別感謝時任水保局台東分局長的王志輝副縣長一路協助與支持，從提案到率領鹿野鄉公所團隊前往國發會簡報，終於獲得全國第一個地方創生推動計畫，也要謝謝饒縣長及縣府的支持，鹿野鄉嚴重問題就是機能性不足，無法留住遊客，也是必須要解決的課題，鹿野地方創生館的設置將是鹿野產業啟動的新紀元，也是產業的基石。

▲饒慶鈴表示，鹿野鄉都市計畫正式發布實施，為地方發展許下新的願景。



饒慶鈴表示，每年縣府在鹿野鄉舉辦國際熱氣球嘉年華，已經邁入第10年，且參加的觀光人數逐年攀升，不過，鄉親卻感嘆為何仍感受不到遊客的增加，以及對地方產業的改變，但是今天鹿野農村產業創生館的委管啟動後，這樣的情形將不會發生，因為是全國第一座地方創生館，未來將是遊客道路也參觀熱氣球活動，第一處可提供諮詢的場所，鹿野鄉都市計畫今日起正式發布實施，讓更多地方變成可行性，為地方發展許下新的願景。



除此之外，更期待透過結合觀光發展，將一級生產的農業模式，提升為結合人文與農業景觀、旅遊的高附加價值產業。因此，鹿野地方創生館除了配合周邊商店街及鹿野特色規劃多功能展覽廳；更將融入文創思維，讓鹿野紅烏龍茶葉、鳳梨製品等優良品牌印象能脫穎而出，塑造為茶的新樂園。

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