環花東國際自行車賽花蓮登場　三合一賽事踏遍海岸與縱谷

▲花蓮縣長徐榛蔚、市長魏嘉賢為將參賽選手打氣加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入第20個年頭的「環花東國際自行車大賽系列」，將於11月28日在花蓮與台東盛大登場，共有逾2000名國內外車友共襄盛舉，和今年KOM登山王挑戰台灣總冠軍黃冠霖、藝人宋城希等自行車同好馳聘在花東山海水雲間。花蓮縣長徐榛蔚表示，參加的是勇士、完賽的是英雄，預祝賽事圓滿順利。

徐榛蔚指出，環花東國際自行車大賽邁入20年實屬不易，包括日前圓滿落幕的2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松、109年全民運動會，皆為花蓮帶來可觀遊客人潮，縣府秉持運動結合觀光休閒的施政方針，積極辦理大型體育賽事及建構完善運動空間及自行車道，進而引進觀光人潮帶動地方產業發展。

由花蓮縣政府、台灣東縣政府指導，中華民國自行車騎士協會、花蓮縣體育會主辦，花蓮縣體育會自由車委員會、臺東縣體育會自由車委員會協辦的2020環花東行車賽，是一場三合一系列活動。

活動內容包括環花東自行車賽、環花東365挑戰及山海騎逍遙遊，涵蓋全方位的自行車參與者。2020環花東自行車賽共分兩站，第一站於11月28日由花蓮出發，走花東海岸公路台11線到台東，約130公里。第二站於29日由台東出發，騎行花東縱谷公路、玉長公路和花東海岸公路到花蓮，約178公里。

環花東365挑戰一樣分為兩站，第一站28日由花蓮走花東海岸公路-台東約170公里，限時11小時，第二站29日由台東經花東縱谷線騎回花蓮，約170公里，限時11小時。

▲徐榛蔚表示，參加的是勇士、完賽的是英雄，預祝賽事圓滿順利。

環花東每年吸引許多外籍車友參加，今年雖受新冠肺炎疫情影響，仍有50位在台美國、英國、丹麥、瑞士、日本、馬來西亞、比利時、加拿大、越南、香港、南韓、紐西蘭、保加利亞和智利籍車友及我國共計15國參加。

國內好手也精銳盡出，包括歷屆國際自由車環台賽中華隊國手巫帛宏、盧紹軒、陳建良、吳之皓、今年台灣登山王自行車挑戰國內冠軍黃冠霖、徐悅修、全運金牌女將陳姿吟等，藝人宋城希也專程到花東品味台灣後花蓮之美。

以自我挑戰為宗旨的365挑戰隊也很受歡迎，悠活單車今年共報名80人，是陣容最浩大的車隊，法博CYCLING FABRO隊76人次之，台積電鐵馬社69人排第三。還有許多每年都參加的車隊俱樂部，今年也都抱著回娘家的心情再次參與。

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