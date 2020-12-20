鶯歌居民盼10多年！鳳鳴臨時站動土　估2024年完工

▲蘇巧慧出席鳳鳴臨時站動土祈福典禮。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者黃巈禾／新北報導

位於鶯歌和桃園交界的鳳鳴站2009年被劃入桃園鐵路高架化計畫，未料高架計畫更改為地下化，連帶影響鳳鳴站無法動工，使鶯歌居民一等就是10多年，直到行政院去年10月核定耗資6.1億元，打造鳳鳴臨時站的建設計畫。鳳鳴臨時站20日正式開工，預估2024年完工。

民進黨立委蘇巧慧20日出席「台鐵鳳鳴臨時站工程」動土祈福典禮，與行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、交通部次長王國材、台鐵局副局長朱來順、新北市政府捷運局長李政安、交通局長鍾鳴時與新北市各黨籍議員蘇泓欽、陳世榮、廖宜琨、林銘仁、江怡臻、黃永昌、林金結等人，一同焚香祈福、持鏟動土，祝禱工程進展能夠順利圓滿，期盼在中央與地方攜手合作下，讓鳳鳴臨時站2024年11月順利完工，以解決鶯歌鳳鳴民眾的通勤需求。

蘇巧慧表示，台鐵車站從鶯歌到桃園間長8.5公里，是北台灣地區各車站間距最長，中間沒通勤站，導致鳳鳴地區居民搭車不便，配合桃園鐵路地下化工程，預計需再10年才能有鳳鳴正式車站，但鄉親們已從2003年鳳鳴通勤站計畫通過後，足足等待近20年，「鄉親們不能再等10年」。

蘇巧慧指出，自從就任立委後，不斷協調吳澤成、王國材，多次於現地會勘，思考突破方法，終於在去年10月24日，由行政院核定總額6.1億的經費，全額補助臨時站興建，讓鶯歌鳳鳴的鄉親能提早有站可搭車，免去通勤不便之苦。

吳澤成表示，只要對人民有利的政策，政府就會努力執行，非常認同蘇巧慧及諸多議員的建議，不能因為配合桃園鐵路地下化工程，就讓鳳鳴車站興建遙遙無期，未來鳳鳴臨時站相較正式車站，預計將可提前至少5年，即可提供大眾運輸服務。

另外，吳澤成也提到，不僅鳳鳴臨時站，目前大漢溪堤外便道剩餘約6至7公里的路段，也已在施工當中，期許鐵道局與負責營造的廠商，可以將工程做到最好，爭取入選行政院公共工程金質獎，成為國家重要工程典範。

王國材指出，地方鄉親對於鳳鳴地區的通勤需求非常大，因此行政院與交通部也召開多次討論會議，目前規劃鳳鳴臨時站全長約920公尺，採兩岸壁式月台佈設，月台長度220m，寬度為3m，同時採無人簡易站型式管理。

王國財補充，未來正式車站位置將位於臨時車站往南約200公尺處，交通部希望屆時可以活化臨時車站空間，將車站腹地轉化為機車、腳踏車停車場，以緩解未來通車後週邊停車需求。

王國材提到，目前施工團隊持續與新北市政府，就用地取得、周邊交通維持、環境保護等做協調，並在施工期間嚴格要求廠商落實工安，以確保台鐵營運安全，以如期達成2024年11月通車啟用的目標，為大眾提供更為優質之鐵路運輸服務。