被外送員叫阿姨！34歲女怒糾正「還嗆小心負評」：再老都要叫姐姐

▲外送員真難當，叫錯稱謂可能還會被負評。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃可昀／綜合報導

外送差點因為「稱謂」得到負評！一名女子前幾天訂外送，結果來了一名目測50歲左右的外送員，對方自然地說「阿姨，你的東西給你們」，並將餐點交到她手上，當下她尷尬地糾正對方，無論客人看起來年紀多大，都不能叫人家「阿姨」，否則可能害自己被負評。這番言論在臉書引發熱烈討論，不少網友反過來批評女子觀念不正確。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她今年34歲卻被50歲的外送員叫阿姨，內心實在很不平衡！還原當天狀況，她和男友拿餐點時在門口發生尷尬狀況，外送員心直口快叫了她一聲「阿姨」，當下她聽到敏感字詞馬上糾正對方，「妳以後出去送外送，不要叫別人阿姨，都要叫人家姐姐或小姐，不然會被人家給負評。」

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▲網友認為是原PO太過敏感。（示意圖／記者林敬旻攝）



外送員聽完後，解釋自己沒有叫「阿姨」二字，只是聽錯了誤會一場，但男友也聲稱自己有聽到對方叫阿姨，令她感到憤怒又難堪，於是PO文呼籲其他外送員，「請你們以後看到再老的都要叫姐姐和小姐，麻煩不要叫阿姨，真的是很難聽而且還叫錯。」

這篇抱怨文一出，底下留言風向全是指責原PO太嚴苛，沒必要為了稱謂為難外送員，「好的以後我會叫小姐哦！謝謝阿姨」、「怎麼看都覺得她口中的阿姨是自稱」、「阿姨別生氣了」、「說不定她也不是50歲大姐」、「為了這事情生氣，果然是阿姨」、「阿姨被叫阿姨才會生氣」。