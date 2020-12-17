最強外送員「2輪鬥士賭命送餐」　背影藏催淚彈！網跪：會腿軟

▲路邊驚見「輪椅外送員！」（圖／翻攝UberEATS台灣）



網搜小組／劉維榛報導

最強外送員！一名外送哥感動直呼，日前騎車送餐，發現身旁有同行也等待紅燈，特別的是，對方是坐著輪椅外送，比起一般與時間搶賽的外送員，形成了極大反差。對此，原PO突然有大膽的想法，鼓勵平台能多給這些弱勢族群額外獎勵，比如「每單加100元」，引發網友關注！

高雄一名男網友在臉書《UberEATS台灣》表示，某日正值下班巔峰，行經明華路時，發現一名同行也卡在車陣中，同樣是兩輪車，但對方卻是「電動輪椅」，讓他大讚，儘管處於弱勢處境，仍靠自己所能自力更生，「拒絕向命運低頭的勇士！」

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原PO也還原當時狀況，因前方紅燈無法動彈，對方乾脆改走人行道，再熟練迴轉直行，巧秒閃過人行道樹，接著準備穿越博愛路。看著對方的背影，原PO既心疼又感動，「不確定是趕著去取餐或送餐？」

對此，原PO也希望外送平台能善待這些身障人士，能給予額外「每單加100元」的福利，並向大家傳送暖能量，「認同加100的請按讚！」

文章曝光後，底下網友兩派熱議，一派就怕身障者搶單趕時間，反而置身於危險之中，「很危險，大家不要再害他了」、「但公寓要怎麼送上樓」、「不覺得他在馬路上，很危險嗎」。

▲網友擔心外送員安危！（圖／翻攝UberEATS台灣）



不過另一派給予讚賞，「有很多角度可以來討論思考，但這的確是很勵志的故事」、「客人下樓看到會腿軟下跪」、「能移動就有權利外送」、「高雄的話，真的是用命在跑，加油囉，而且電動輪椅應該是跑不久」、「取餐送餐都是問題！公司真有心要助弱勢夥伴，就要有適當的規劃才對」。