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緯創印度廠暴動　陸學者：深層問題難解決

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▲台灣緯創資通印度南部廠房12日發生工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛。圖為暴動後印度議員、警方等人到場視察損害情況。（圖／翻攝自Facebook／S Muniswamy）

▲緯創印度廠發生暴動，連汽車都被翻倒。（圖／翻攝自Facebook／S Muniswamy）

記者蔡紹堅／綜合報導

緯創印度廠12日發生暴動，復旦大學南亞研究中心主任張家棟18日在《環球時報》撰文指出，事件暴露出印度政府和社會對外資企業的態度，「問題發生以後，印度有關部門和社會群體，優先犧牲外資企業的利益，把禍水引到外資企業身上以轉嫁矛盾，這才是一個大問題。」

張家棟表示，客觀上講，自從2014年印度人民黨執政以來，印度採取了很多改善經濟環境的措施，營商環境已有一定改善，包含大力推進國民經濟一體化、稅收體系的一體化措施；調整勞工法等妨礙企業運行的法規；採取了一些技術性便利措施。

張家棟提到，不過，印度營商環境有所改善的同時，企業、尤其是外資企業在印度的實際運營仍然不易，與印度在營商環境報告中的排名迅速上升並不一致，「這說明印度對標國際，採取了很多針對性的調整措施，但影響印度營商環境的一些深層次問題，是不可能變化這麼快的。」

張家棟指出，一方面，印度經濟中的一些老問題仍然沒有解決，在印度開辦新企業仍然不方便，基礎設施落後、分佈不均衡，以基礎設施建設為例，印度雖然取得了很大的進步，但主要集中於首都、邦首府和一、二線城市，中小城鎮和農村地區的基礎設施狀況仍然不佳，「印度經濟的大血管基本通了，但通向工廠、農場和其他經濟終端的小微血管仍然不暢。」

▲台灣緯創資通印度南部廠房12日發生工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛。圖為暴動後印度議員、警方等人到場視察損害情況。（圖／翻攝自Facebook／S Muniswamy）

張家棟表示，更重要的是，一些妨礙營商環境的新因素又在產生，過去幾年中，尤其是2020年，在疫情和國際環境變化的刺激之下，印度國內的經濟民族主義情緒上升，對外資的不友好程度也在上升。

張家棟提到，在政府一側，經濟議題泛安全化、泛政治化現像已有明顯抬頭趨勢，結果，印度在一些領域對經濟進行自由化改革，又在另外一些領域增加了政治和安全繩索。

張家棟指出，2020年，在疫情和邊界爭端的雙重刺激之下，印度對中國大陸企業採取了空前的不友好行為，給中國大陸企業帶來重大損失，這一方面是因為國內反華情緒上升，另一方面也表明印度有關部門樂於操縱安全議題和民族主義情緒為經濟利益服務，「這一變化不是影響中資企業的特例，還將成為印度的一個新現象，商環境的真正問題。」

張家棟強調，印度營商環境排名可以說是火箭速度的上升，但是，這一快速上升與企業在印度的營商體驗並不一致，在印度經濟發展中，司法效率，本土工商界與政府和市場的特殊關係，文化傳統和勞動習慣，以及國民對外資和異己文化群體的看法，是影響印度經濟發展的更重要因素。

▲台灣緯創資通印度南部廠房12日發生工人因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛。圖為暴動後印度議員、警方等人到場視察損害情況。（圖／翻攝自Facebook／S Muniswamy）

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