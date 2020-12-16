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嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

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▲▼ 貓頭鷹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲貓頭鷹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

南美國家哥倫比亞一名21歲女子今年6月因斬首貓頭鷹合影PO網，遭到外界強力抨擊。時隔半年，她本月13日下午在自家門口遇襲，一名持槍男子朝她連開6槍後逃逸，儘管她被緊急送往醫院，但在到院之前就已經喪命。已知她生前曾收過多次威脅，而警方尚未針對兇嫌攻擊她的作案動機發表評論。

每日郵報報導，21歲的阿爾達娜（Mileydis Aldana）約莫半年前在網路走紅，被封上「貓頭鷹殺手」的稱號，只因她發布一段斬首貓頭鷹的影像，可見她當時一手拎著牠的頭、一手拿著牠的屍體笑著拍照。事後，當地人將此事通報環境機構，阿爾達娜也因此被警方盤問，接受虐待動物相關調查。

¡Indignante! Joven decapitó dos lechuzas y las exhibió sonrientemente en su cuenta de Facebook Una joven del municipio...

Norteseguro 發佈於 2020年6月24日 星期三

只不過，到了13日下午5時左右，她在家門口被2名騎車男子盯上，其中一人朝她連開6槍後逃逸，儘管她被家人緊急送醫，最終仍在到院前喪命。

現已知阿爾達娜生前幾週收到多次威脅，當局目前尚未對兇嫌朝她下手的作案動機發表評論。在她的死訊傳出後，部分網友怒轟現世報，也有人認為這是「那隻（死去的）貓頭鷹回來找她」。

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