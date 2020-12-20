擁吻完被老公推落懸崖！奇蹟孕婦出面：我死他一定裝悲情花遺產

▲王嬙與老公結婚不到一年，就差點被奪去性命。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇孕婦王嬙（化名）去年6月與丈夫一起到泰國旅遊，沒想到竟被丈夫從34公尺高的懸崖推落。孕婦後來奇蹟生還，並於近日接受《封面新聞》訪問，她表示，墜崖前一刻，丈夫從後面衝來上抱住她親吻，她當時還覺得很溫馨，沒想到下一秒，丈夫就說「妳去死吧！」隨後將她推落懸崖。

王嬙指出，去年6月她與丈夫俞曉東一起赴泰國旅行，並前往一處國家公園看日出，但卻被丈夫推落懸崖，「墜落的過程中，我撞到了一棵樹，可能因為這樣減弱了墜落的速度，才沒有當場身亡。」

▼王嬙的傷勢至今未康復，仍須坐輪椅。（圖／翻攝封面新聞）



墜崖之後，王嬙昏迷了一陣子，醒來之後被一位迷路的遊客發現，緊急被送往醫院急救，醫生告訴她，全身共有17處骨折，其中6處是開放性骨折，最嚴重的是左側大腿的主骨，已經變成S型，中間還有一段徹底粉碎。而肚子裡的寶寶，則因為治療過程中接受過多藥物，擔憂影響發育，在5個多月大時進行引產。

王嬙表示，她很清楚，如果當時自己死了，那丈夫的犯罪計畫就能完美成功，「他應該會扮演一個悲情丈夫的角色，在一次遊玩當中太太失足墜崖，失去太太、失去孩子，悲痛欲絕，緊接著就是繼承我的財產，開始了他揮霍無度的生活。」

▼王嬙原本以為自己很幸福，出事後才想到老公做的很多事情都有目的性。



案件今年3月在泰國宣判，俞曉東因故意殺人罪，被判處無期徒刑，附帶民事賠償520萬泰銖。俞曉東當庭提出上訴，目前仍在等待二審宣判。

事發至今已一年多，但王嬙尚未恢復，仍須坐輪椅、進行復健，她說，在發生事情之前，她一直覺得自己很幸福，有美滿的家庭，即將成為母親，但現在回想，才發覺俞曉東從當初認識她，到後來的相處，都是有目的性的。

王嬙認為，自己是典型的PUA（Pickup Artistry），只是比別人慘，因為差點失去生命，其實現實生活中有很多女生都是受害者，被以談對象、被以婚姻等目的被PUA。

不過，最後王嬙也強調，自己依然選擇相信愛情，「愛情一直美好的存在，我只是缺了一點運氣，希望每個人都找到屬於自己合適的愛情。」

▼王嬙墜崖後被迷路遊客發現，並被救難隊員送往醫院。

