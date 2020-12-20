初試啼聲！「韓版柯P」安哲秀宣布參選首爾市長：盼實現政黨輪替

▲「國民的黨」代表安哲秀20宣布參選首爾市長補選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前首爾市長朴元淳今年7月疑因長期性騷女秘書畏罪輕生，市長補選預計於明年4月舉辦，形同2022年總統大選的前哨戰，因此外界相當關注朝野派出的候選人。對此，國民之黨（국민의당）主席安哲秀（안철수）於今（20）日上午召開記者會宣布，將參選明年的首爾市長，並放棄參選2022年總統大選。

根據《韓聯社》報導，安哲秀20日上午在國會議事堂溝通館召開記者會，表明參選首爾市長的目標在於審判文在寅政府的「暴政」，只有當選首爾市長，才能阻擋文政府暴走式的獨裁政治，也才能為政權輪替墊下基石。

他表示，將會說服最大在野黨「國民力量」非常對策委員長金鍾仁（김종인）等人，使自己成為在野黨中參選首爾市長的唯一人選，「大韓民國的民主主義早已宣告死亡！文在寅政權已成為民主主義的敵人，並漸漸轉化成獨裁政治。我深刻體悟，若不拔出審判的匕首、將之插進腐敗無道政權的心臟，就不可能迎來任何改變。」

他補充，無論迎來何種挑戰與難關，將會挺身而出，實現政局翻轉、並阻止文在寅與執政黨獨斷式的統治。

其實國民的黨在南韓國會僅坐擁3席議員，被歸類為「院外政黨」，聲勢相對薄弱。報導分析，安哲秀只能透過參選首爾市長，來維持在南韓政壇上的影響力與歷史定位。

安哲秀早年身兼醫師、電腦專家、企業家，以青年領袖之名享譽南韓社會，2011年因參選首爾市長補選而開始踏入政壇，最後將競選資格讓給當時支持率相對較低的朴元淳；2012年與文在寅展開一番競逐，最後決定退出初選，讓文在寅在總統大選中與朴槿惠對決；之後在國會議員補選中勝出，成為政治素人。

2014年，與文在寅代表的民主黨共組「新政治民主聯盟」，還曾擔任黨魁，卻因國會議員補選失利而請辭；2015年時與文在寅在政治上的爭論愈趨激烈，遂退黨籌組第三勢力；2017年時代表自組的政黨「國民的黨」出戰總統大選，敗給文在寅與洪準勺；2018年在首爾市長選舉以第3名的成績慘敗，爾後逐漸失去在南韓政壇的影響力。

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