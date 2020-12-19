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幸福南大歡慶122週年　表揚特殊貢獻獎、第33屆傑出校友

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▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，19日上午9時於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴，下午2時30分於該校中山體育館舉行慶祝大會暨傑出校友頒獎典禮，表揚特殊貢獻獎、第33屆傑出校友，並致送感謝狀給各項捐款與獎助學金捐助者，場面熱鬧溫馨。

▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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運動會開幕典禮到場祝賀貴賓包含前立法院院長王金平、前教育部次長吳鐵雄、中西區蕭泰華區長、南大校友總會吳東林理事長、陳金雄名譽理事長、各級學校代表及校友等。南大各學系學生活力十足，以別出心裁的裝扮進行創意進場表演，為校慶開啟歡樂序曲。

黃宗顯校長表示，感謝歷任校長、師生同仁以及校友與社會各界的支持，近年來，南大校務評鑑、師培評鑑以及系所評鑑全數通過，獲教育部高教深耕計畫累計達1億4588萬元，辦學成效頗受肯定。教育部亦於2020年9月同意補助新建府城校區教學研究大樓及綜合活動大樓，期盼在不久的將來，讓各位看見更具歷史文化、人文風采、及創新多元的南大。

▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日下午的慶祝暨表揚典禮貴賓雲集，前教育部次長吳鐵雄以及南大校友總會吳東林理事長、陳金雄名譽理事長等各界代表、校友皆到場祝賀，讓典禮倍增光彩。今年度獲特殊貢獻獎為蔡江東董事長，蔡董事長致力弘揚書法藝術 長期贊助南大舉辦各項書藝活動，培育更多優秀學子，黃校長由衷感謝蔡董事長對南大的支持，提攜後進，不遺餘力。

▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慶祝大會暨傑出校友頒獎典禮，表揚特殊貢獻獎、第33屆傑出校友，並致送感謝狀給各項捐款與獎助學金捐助者，場面熱鬧溫馨。

接著，頒贈南大第33屆傑出校友共有8位。教學類：張琬翔、葉雅菁校友，行政類：許進來、黃俊傑校友，學術(含創作)類：黃勝鳴、陳新豐校友，服務類：陳里己、施才憲校友。黃校長推崇當選者的傑出成就，希望藉此樹立典範，鼓勵學子勇敢追求夢想，向著標竿前進，未來在各行各業發揮所長，成為南大之光。

▲國立台南大學19至20日熱烈慶祝創校122週年校慶，上午於操場舉行運動會開幕典禮，由黃宗顯校長帶領所有師生歡喜迎接生日盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，對於捐款資助學校者，南大也藉此機會致贈感謝狀表達謝意；並邀請獎學金捐助者親自頒發獎學金給獲獎同學。最後，表揚該校今年度獲教學績優系所、教學創新教師、教學績優教師、業務績優暨創新行政人員，以及服務滿10、20及30年的資深教職員工，為典禮增添光彩，對於得獎者的表現，與會人員給予熱烈的掌聲。

12月20日南大持續各項校慶精彩活動，當日下午將進行體育學系大隊接力競賽，緊張又刺激的過程，每年皆吸引眾多師生與附近居民駐足觀賞，南大歡迎各界朋友蒞臨為年輕學子加油，也為南大校慶增添熱鬧歡樂氣氛。

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