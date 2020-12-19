新北2千萬豪華別墅暗藏「大麻園」　鷹架工人組建溫室成壞壞園丁

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲警方日前在八里區執行路檢時，攔查到一名徐姓男子持有毒品大麻花，但卻他毒品來源堅決不透露，經過科技跡證溯源發現犯嫌跟另名潘男來往密切，且共同承租一處豪華別墅，利用專業背景把室內改造成溫室，再透過網路學習種植技巧；3天內警方突襲別墅逮捕2名主嫌，並在現場查扣大麻活株40株、大麻成品1公斤等證物，全案依毒品罪嫌送辦。

▲別墅內暗藏大麻溫室，警方查扣40株大麻活株。（圖／記者陳豐德翻攝）



蘆洲交通分隊日前在八里區執行路檢勤務之際，查獲徐男（43歲）持有第二級毒品大麻花（45.6公克），徐男堅決不願透漏毒品來源，本分局仍透過相關科技跡證，抽絲剝繭查出他跟潘男（43歲）有密切往來，且在新北市淡水共同承租一處市價2千萬元的豪華別墅區。

警方判斷別墅內另有玄機，聲請搜索票獲准後，13日晚間8時許前往別墅附近埋伏，趁潘男打算進去別墅照料大麻植栽時，趁隙入內查扣大麻活株40株、大麻成品近1公斤、裁剪工具、生長燈、灌溉設備等證物。

據了解，嫌犯倆人彼此都是毒品吸食好友，打算透過種植大麻謀取暴利，利用彼此鷹架搭設、室內裝潢等工作專業背景，在新北市淡水豪華別墅內建置大麻種植溫室，再透過網路自學種植技巧，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

▼徐姓犯嫌在車內被發現持有大麻花。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼潘姓犯嫌打算進屋內照料大麻活株時被查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

