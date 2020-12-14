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台北比較好賺！19歲台中妹遭軟禁半月　警靠街景照抓3酒店經紀

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▲▼淡水3名酒店經紀涉嫌軟禁來應徵的19歲女子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水3名酒店經紀涉嫌軟禁來應徵的19歲女子。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

中部一名19歲的洪姓女子因為缺錢想找工作，透過網路朋友介紹到新北市上班，待了幾天卻發現根本沒賺頭，想返家不成遭軟禁在淡水新市五路某社區內，警方在接獲洪母報案後，專案小組懷疑是酒店經紀所為，經埋伏監控蒐證，13日12時許見洪女被人帶著外出，警方上前救出洪女，並將3名涉嫌人帶回偵辦。

據了解，主嫌褚男（23歲）日前打算組酒店經紀公司，找來林男（23歲）、江女（20歲）共事，透過網路尋找酒店小姐。被害人洪女在網路上認識江女後，江女聲稱「台北這比較好賺」，並以通訊軟體「微信」談妥細節，雙方約好12月初北上。

不料洪女跟家人辭別，帶著行李北上後卻被安排住在淡水新市五路三段上的一個社區大樓內，手機被收起來無法使用，且出入都有專人陪同，洪女發現不如自己所想，聲稱「還沒開始上班就想回家」，但涉世未深的她根本無法脫身，被軟禁數日。

洪女母親遲遲聯繫不上女兒，向中部警方報案後協尋，11日洪女透過共犯的手機用微信向家人報平安，傳送的照片中暴露了社區位置，經警方實施埋伏，在社區外發現洪女正準備被帶出門，將主嫌褚男、林男及江女帶回偵辦，他們聲稱是要成立酒店經紀公司，才會找洪女，但否認有軟禁行為，全案訊後依妨害自由、詐欺及人口販運法等罪嫌將林男等4人移送地檢署偵辦。

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