備註珍珠少一點！飲料店「直接大方請」暖炸　她一看字條尷尬了

▲店家珍珠加好加滿！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她雖然早上牙齒超痛，但還是很想買杯珍奶解嘴饞；她在訂購時，特別備註「不要太多珍珠」，然而，該品項本來就只有茶飲沒有珍珠。原PO以為，店家可能會當沒看到這條備註，豈料對方卻珍珠加好加滿，讓她相當感動。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「好貼心喔」、「太大心了」。

這名女網友在「爆怨公社」發文表示，她早上明明牙齒很痛、很不舒服，但還是想咬個「軟軟的珍珠」；為了解嘴饞，她便向飲料店訂購一杯「黑糖鮮奶茶」，並在備註寫明「不要太多珍珠」，心想咬一點點就好了。

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原PO拿到飲料後「完全尷尬癌發作！」店家在飲料上貼了張黃色小紙條，上頭寫道「您好，黑糖鮮奶茶本來就沒有加珍珠，我們另外請您吃！」原PO這時才想起，鮮奶茶當然只有茶、沒有珍珠，但店家竟大方請客，讓她大讚真的很貼心。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「服務超好」、「今天會發現很多人點黑糖鮮奶備註珍珠少一點」、「超級貼心、溫暖的啦」、「這樣做生意才對啊」、「字很美！看到美字都忍不住欣賞一下」、「人真好，看到這樣就算不舒服，心情也會好很多」、「+1以為有珍珠」、「好讚的店」、「好佛心的店」、「老闆人太好了吧」。