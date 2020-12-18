女童長髮「出生留到小班」　校方擅自修剪...網怒：剃老師光頭

▲許多人視頭髮如命，若是剪到不滿意的髮型會相當沮喪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

怎麼會遇上這種事！一名女網友在臉書社團PO文抱怨，表示自己就讀幼兒園小班的女兒留有一頭長髮，還是從出生就未曾修剪，原本打算上小學之後再剪掉留作紀念，不料，園方近日竟然擅自決定修剪，讓她氣得直呼，氣到情緒久久不能平復。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，幼兒園沒有經過家長同意就剪掉小孩的頭髮，重點還很醜，而且還是從出生到現在讀小班都沒有剪過的頭髮，「 老師就自己決定剪掉我小孩的頭髮，讓我感到很崩潰！」

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網友接著指出，原本希望女兒上國小再剪掉，並且留下來做紀念。這是有髮尖的不可能再有的紀念，就這樣被幼兒園老師剝奪了，氣到情緒久久不能平復。

▲幼兒園未經家長同意，直接剪掉女兒長髮。（圖／翻攝自Facebook／抱怨公社）

對於為何園方會有這樣子的行為，原PO初步說明，此次的活動是校方邀請台北髮型設計師下鄉義剪，小學二年級的班級有發同意書，我勾不同意，所以小二生沒剪，但小班老師沒發同意書，「我到學校接小孩才知道小班孩子被剪頭髮，還推說是我小孩要剪的。」

看到如此誇張的行徑，有其他網友在留言處認為，「老師幫小孩剪髮很奇怪，未經家長同意更奇怪！」、「這真得很不行！」、「我覺得很不ok，我會當場翻臉」、「我會帶電剪去學校剃老師光頭」、「完全沒辦法接受欸」、「可能要去學校調監視器喔！」、「完全不尊重家長」。