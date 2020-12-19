LIVE／境外+4、台籍機師感染源不明　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

台灣今日新增4例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。另外，昨日新增一例國籍航空女機師，感染源不排除在國內，預料記者會上也將進一步說明。

指揮中心統計，國內目前累積763例確診，分別為670例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、619人解除隔離、133人住院隔離中。

昨日新增個案中有一例為在國籍航空任職的台籍女機師，12月12日因為工作前往美國，16日返台，在公司宿舍檢疫期間發病就醫確診。莊人祥表示，調查前往美國時的同行外籍同事曾經有出現症狀且未佩戴口罩，為可能感染來源；另由於個案發病前14天潛伏期待在國內，可能感染源也不排除台灣，但可能性比較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。