「病毒變異」影響功效？　陸專家：對疫苗效果無影響

▲大陸國家衛健委記者會宣布疫苗將全面施打。（圖／翻攝 國新網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家衛健委19日正式宣布「全面推進新冠疫苗施打」，首先針對特殊重點人群實行接種工作。面對外界憂心，認為施打疫苗後的病毒是否產生變異？大陸疾控中心免疫規劃首席專家、主任醫師王華慶在發佈會上表示，「病毒變異屬於正常範圍，目前沒有看到對疫苗效果的影響。」

▲大陸疾控中心免疫規劃首席專家、主任醫師王華慶。（圖／翻攝 國新網）

王華慶表示，「我們國家相關單位也用前期研發的疫苗產生的抗體，對不同來源包括國外的病毒株進行中和試驗，通過試驗來看，疫苗的免疫效果還是比較好的，也沒有出現改變的情況。」

王華慶說，世界衛生組織，各國相關機構，包括疫苗研究企業都對新冠病毒的變異一直關注，也在開展一系列相關研究。「目前的研究結果顯示，這種病毒的變異變化其實還是在一個正常的範圍之類，沒有看到它對疫苗效果的影響。」

▲大陸方面稱，自產新冠疫苗保護期可達半年以上。（示意圖／路透）

至於，新冠疫苗能保護多長時間？大陸國家衛生健康委副主任曾益新表示，還不能下結論，需要後期跟蹤研究。3月啓動的二期臨床實驗，參與者抗體還存在。此外，醫療機構對康復病人隨訪，發現最長10個月還有抗體存在。

曾益新說，綜合證據顯示，「疫苗保護期半年以上基本沒有太多疑問。至於是否能保護終身、或者保護5年10年，還不能下結論。」

為什麼建議流感疫苗每年要打一次？曾益新解釋，不是因為保護期一年，而是因為病毒變異，不同的病毒亞型在流行。「對於新冠疫苗，樂觀估計，不用半年、一年就接種一次。」