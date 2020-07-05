阿里山桃城同濟會攜手加碼贈品　捐血抽電視腳踏車！民眾意願大增

▲阿里山同濟會桃城同濟會聯合捐血活動，加碼讓民眾抽電視、腳踏車。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情期間捐血民眾人數減少，解封之後，愛好捐血民眾蠢蠢欲動，不少捐血者視乎活動贈品選擇不同場次參加，將自己珍貴的血捐出。成立三十餘年的阿里山同濟會及子會桃城同濟會為鼓勵大家響應捐血活動，每年一月、七月固定與嘉義捐血中心活動合辦，除了會友提供自家產品皮蛋，休閒衫及蚵仔麵線，兩會更加碼提供大電視及腳踏車，電烤爐及一系列豐富贈品，5日吸引不少熱血民眾挽袖捐血，現場一度大排長龍，不少民眾大呼划算。

▲同濟會聯合捐血活動加碼抽電視、腳踏車，現場民眾參加相當踴躍。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山同濟會、桃城同濟會每年一月、七月固定在第一周的禮拜天舉辦捐血活動，今年邁入第8年，衝著抽大電視、12台腳踏車及其他家電產的魅力下，活動一早就聚集不少民眾在現場挽袖捐血。

來自六腳的鄭姓民眾表示，自己捐血多年，在疫情解封後看了多場捐血活動，最後選擇這場就是因為贈品較其他場次豐富，多了電視及腳踏車，現場他也幸運抽中腳踏車，開自小客車來的他，對於這幸運的禮物感到開心卻也不知道怎麼載回家。

▲民眾捐血幸運抽中加碼的腳踏車。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山同濟會會長楊家寶(圖右)桃城同濟會會長黃振溢(圖左)。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山同濟會會長楊家寶表示，該會成立31年照顧嘉義市內國中生，對於成績優異學生提供獎學金，助學金則協助弱勢學生校外活動，九年來已捐助6百餘萬，除了呼籲大家一起做愛心，也希望有需要協助的家庭也可以跟他們聯繫。

▲同濟會提供多元贈品。（圖／記者翁伊森攝）

桃城同濟會會長黃振溢表示，捐血活動基本贈品除了衣服、皮蛋及正義蚵仔麵線，另外有加碼抽獎可以摸彩電視腳踏車、微波爐等豐富家電及滅火器，另外也提供急難救及到府關懷的實際愛心作為。

▲民眾參加同濟會幸運抽中腳踏車。（圖／記者翁伊森攝）

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