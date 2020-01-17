台灣高鐵捐血活動送高鐵多功能盥洗包　民眾熱情響應

▲台灣高鐵於嘉義站舉辦捐血活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司特別與南部捐血中心合作，17日在高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

▲高鐵鐵路警響應捐血活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

高鐵嘉義站為感謝捐血人的熱情參與，凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與實用的「高鐵多功能盥洗包」乙個，不僅方便出門攜帶，更希望讓捐血人每次使用時都能有滿滿愛心的回憶。

17日上午，嘉義高鐵車站同仁包含站務、維修一起挽袖捐熱血，嘉義憲兵隊也發動同仁前來嘉義站真情力挺這次捐血活動；鐵路警察局太保派出所為了響應高鐵捐血活動，特別前來捐血，發揮愛心不落人後的精神。

▲ 高鐵捐血活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

憲兵隊林姓調查官說，能夠捐血是很開心的事，捐血也是一種為民服務的方式，可以幫助的人更多，很榮幸能參與這次的捐血活動。此外，不少乘車旅客利用等車空檔展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，希望藉由舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

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